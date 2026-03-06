Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Hôm nay, ngày 6/3/2026, giá vàng tiếp tục giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra do đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (6/3), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở chiều mua vào 179,5 triệu đồng/lượng và bán ra 182,5 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm tương tự và mua vàng miếng SJC xuống 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng … Đối với vàng nhẫn 4 số 9, Công ty SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng khi mua vào xuống 179,2 triệu đồng và bán ra 182,2 triệu đồng. Nhiều công ty cũng giảm tương ứng nhưng mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty PNJ mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn xuống còn 179,5 triệu đồng và bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ở mức 5.082 USD/ounce, giảm mạnh 113 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.195 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 cũng giảm mạnh 61 USD, đóng cửa ở mức 5.073 USD/ounce. Tương tự, giá bạc giao tháng 3 giảm 1,5 USD xuống còn 81 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chịu áp lực chính từ sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ và mức tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện dao động quanh mức 4,148%. Chính yếu tố này làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, dù trước đó kim loại quý này đã hưởng lợi từ nhu cầu tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến xung đột Iran. Trong bối cảnh thị trường kim loại quý biến động, một diễn biến đáng chú ý khác là thỏa thuận bán vàng giữa chính quyền Mỹ và công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela. Theo đó, công ty sẽ cung cấp từ 650 kg đến 1.000 kg vàng thỏi cho thị trường Mỹ. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Nymex tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua và giao dịch quanh ngưỡng 79,5 USD/thùng, góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến động thái của nhà đầu tư đối với vàng.

