Cấp cứu bé trai hơn 2 tuổi hóc hạt nhãn, ngừng thở khi vào viện

Sức khỏe 05/03/2026 16:56

Bé 2 tuổi bị hóc hạt nhãn gây tắc nghẽn đường thở, được cứu sống nhờ cấp cứu nhanh chóng tại Trung tâm Y tế Quỳ Châu, Nghệ An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/3, ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết đơn vị đã cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị hóc dị vật đường thở nguy kịch.

Khoảng 9h30 cùng ngày, bệnh nhi N.M.A. (27 tháng tuổi) được người nhà đưa đến trung tâm trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở, không có phản xạ.

Theo thông tin người nhà cung cấp, khoảng 10 phút trước khi nhập viện, bé bị hóc hạt nhãn. Gia đình đã cố gắng xử trí ban đầu nhưng không hiệu quả.

Tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp trực cấp cứu khẩn trương thực hiện hồi sức khẩn cấp. Các bác sĩ thực hiện nghiệm pháp Heimlich, ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp, lấy dị vật (hạt nhãn), khai thông đường thở cho bệnh nhi.

Cấp cứu bé trai hơn 2 tuổi hóc hạt nhãn, ngừng thở khi vào viện - Ảnh 1
Kíp trực cấp cứu của Trung tâm Y tế Quỳ Châu xử trí thành công trường hợp bệnh nhi bị hóc hạt nhãn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau khoảng 7 phút được cấp cứu tích cực, nhịp tim và hô hấp của trẻ dần ổn định. Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại đơn nguyên hồi sức.

Theo các bác sĩ, trẻ bị hóc dị vật, đặc biệt với các loại hạt, quả có kích thước nhỏ như nhãn, vải, lạc.., nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới ngừng thở, ngừng tim và nguy cơ tử vong.

Bởi vậy, phụ huynh cần hết sức thận trọng khi cho trẻ ăn các loại quả có hạt và trang bị kiến thức sơ cấp cứu ban đầu để xử trí kịp thời trước khi đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất.

