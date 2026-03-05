Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô

Sao quốc tế 05/03/2026 12:01

Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái Jada tại Đài Bắc để tham gia một buổi diễn thuyết.

Tại sự kiện mới đây, ngôi sao hành động 62 tuổi trông rất khỏe mạnh, thần sắc tốt. Nhiều người cho hay cảm thấy bất ngờ khi tài tử trẻ trung hơn nhiều so với các bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Lý Liên Kiệt cũng nhắc lại về một số tin đồn lan truyền trên mạng liên quan đến sức khỏe của mình. Diễn viên lần đầu tiên lên tiếng phủ nhận chuyện "thay tim", "thay máu" để trẻ hóa như nhiều đồn đoán dấy lên trước đó.

"Lần trước tôi đến đây, câu đầu tiên tôi nói là 'Tôi vẫn chưa chết'. Còn lần này thì tôi muốn khẳng định mình không hề có bệnh, cũng chẳng thay tim hay thay máu gì cả. Bảo tôi thay tim thì trí tưởng tượng còn hạn hẹp quá. Đã bịa thì sao không bịa lớn hơn chút, như tim Huawei, thận Xiaomi, hay linh kiện Tesla chẳng hạn", ngôi sao Hoàng Phi Hồng dí dỏm nói.

 

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô - Ảnh 1

Lời chia sẻ của Lý Liên Kiệt khiến khán giả bật cười. Ông cho hay từ tháng 8 năm ngoái, mạng xã hội đã xuất hiện đủ loại tin thất thiệt về ông, gây không ít phiền toái. "Nếu tôi không ra đây để mọi người thấy tôi vẫn khỏe, có khi chính tôi cũng nghi ngờ bản thân. Tôi chỉ là một người bình thường. Ai cũng bình đẳng trước sinh tử, vì vậy mong mọi người đừng tiếp tục lan truyền thông tin thất thiệt", diễn viên bộc bạch.

Cũng trong sự kiện, Lý Liên Kiệt có những chia sẻ gây xúc động về mối quan hệ với con gái Jada. Ông tiết lộ con gái có dấu hiệu trầm cảm từ khi mới 7 tuổi. Nhắc lại quãng thời gian đó, Lý Liên Kiệt bày tỏ sự day dứt vì đã quá tập trung vào công việc, không thể làm được nhiều điều cho con.

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô - Ảnh 2

Sau đó, vợ chồng ông quyết định từ bỏ một phần công việc để dành thời gian ở bên các con. Trong quá trình điều trị trầm cảm cho con gái, Lý Liên Kiệt cho biết đó là một hành trình rất dài: gặp bác sĩ tâm lý, thiền định, học Phật pháp.

Khi Jada bước vào tuổi thiếu niên, hai cha con đã dành ba năm đi khắp nơi trên thế giới để học Phật pháp. Lý Liên Kiệt chia sẻ việc đồng hành cùng con cũng giúp ông thay đổi bản thân. Diễn viên ví con gái như một "người thầy" đã giúp ông buông bỏ sự kiêu ngạo, chấp nhận một phiên bản mới của chính mình.

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, khác với lối sống kín tiếng trước đây. Việc ông trẻ trung hơn khiến lan truyền nhiều tin đồn, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng ông đã trải qua phẫu thuật, thay tim hay “thay máu” để trẻ hóa.

