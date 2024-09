Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Tháng 3/2019, tòa án Bắc Kinh cuối cùng cũng đưa ra kết quả cuối cùng của vụ kiện. Theo đó, nữ diễn viên được xử thắng với lý do không đủ bằng chứng. Tòa án cho rằng không thể cấu thành tội xâm phạm danh dự vì Dương Mịch đã công khai xin lỗi và hoàn thành công việc quyên tặng bổ sung như đã hứa.

Dù giành chiến thắng trong vụ kiện nhưng uy tín của Dương Mịch bị ảnh hưởng khi tờ Nhật Báo Thanh Niên của Trung Quốc đã nêu tên Dương Mịch như một điển hình của việc vi phạm các điều lệ về công tác từ thiện.

Cuối năm 2007, Lý Liên Kiệt tổ chức thành lập tổ chức từ thiện One Foundation. Số tiền quyên góp gửi về quỹ rất nhiều nhờ vào tên tuổi của nam ngôi sao. Năm 2013, khi thảm họa động đất xảy ra ở Nhã An thuộc Tứ Xuyên (Trung Quốc), Lý Liên Kiệt kêu gọi được số tiền 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng). Tuy nhiên sau 1 năm, số tiền được chi ra giúp cho người dân chỉ có 40 triệu NDT (khoảng 140 tỷ đồng). Phần còn lại không được tổ chức của Lý Liên Kiệt giải trình cụ thể.

Lý Liên Kiệt động viên tinh thần người dân sau thảm họa động đất xảy ra ở Nhã An thuộc Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào năm 2013.

Tuy nhiên, trước cáo buộc, Lý Liên Kiệt mở họp báo nhưng chỉ thanh minh bằng miệng, khẳng định không ăn chặn tiền từ thiện, thừa nhận mệt mỏi vì thị phi. Khi kết thúc họp báo, ông từ chối sao kê các khoản thu chi. Chính vì vậy, ông bị nghi ngờ “nuốt trọn” 1.200 tỷ đồng tiền từ thiện.

Trong khi đó, thư ký của quỹ cho biết trường học, chợ được xây dựng chính là bằng chứng số tiền 1.200 tỷ đồng được sử dụng. Tuy nhiên, câu trả lời không thuyết phục được dư luận.

Là một ngôi sao lớn, Thành Long thành lập quỹ từ thiện mang tên ông. Năm 1988, quỹ Jackie Chan Charitable Foundation (Quỹ từ thiện Thành Long) được sáng lập nhằm hỗ trợ các bạn trẻ gặp khó khăn tại Hong Kong. Sau nhiều năm, quỹ mở rộng giúp đỡ nạn nhân trong các thảm họa thiên tai.

Năm 2009, Thành Long tới thăm 1 ngôi trường bị sụp đổ do động đất ở Tứ Xuyên. Khi đó, ông là nhà sản xuất và đóng chính trong phim Đại Binh Tiểu Tướng. Ông hứa dành toàn bộ lợi nhuận phòng vé bộ phim này để xây lại trường. Nhờ đó, phim được nhiều khán giả ủng hộ, đạt doanh thu 153 triệu NDT (khoảng 531 tỷ đồng). Vậy nhưng sau gần 1 năm vẫn chưa thấy ngôi sao hành động này lấy doanh thu phòng vé để xây lại ngôi trường như đã hứa. Sau đó, Thành Long chối quanh co với lý do chưa thu hồi được lợi nhuận từ bộ phim. Sự việc khiến tên tuổi của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thành Long còn thường xuyên bị tố đánh bóng tên tuổi bằng việc tổ chức các sự kiện từ thiện. Nam diễn viên từng chia sẻ thời điểm mới làm từ thiện, ông không thật lòng, người quản lý khuyên ông nhận lời làm đại sứ thiện chí cho 1 số tổ chức để lấy tiếng thơm.

Năm 2012, một blogger lên tiếng tố quỹ từ thiện của Thành Long thiếu minh bạch. Người này đứng ra kê khai chi tiết, cho biết quỹ từ thiện Thiếu niên Nhi đồng Trung Hoa chỉ sử dụng số tiền chưa đến 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ đồng) để hoạt động, còn 18 triệu NDT (khoảng 63 tỷ đồng) còn lại bất ngờ được chuyển sang quỹ của Thành Long. Dù sau đó phía nam diễn viên lên tiếng phủ nhận, công chúng vẫn đặt dấu chấm hỏi về độ minh bạch.

Quỹ từ thiện của nữ ca sĩ Hàn Hồng đạt chuẩn xã hội 5A do Bộ Nội vụ Bắc Kinh đánh giá. Bà cũng là nữ nghệ sĩ gạo cội luôn đi đầu trong công tác từ thiện ở giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên Hàn Hồng đã 2 lần bị điều tra minh bạch tiền cứu trợ.

Năm 2020, nữ ca sĩ bị blogger Tư Mã Tam Kỵ tố ăn chặn hơn một nửa trong khoản quyên góp 38,5 triệu USD cho tâm dịch Covid-19 Vũ Hán. Sau đó là khoản chênh lệch lên đến 10,8 triệu USD tiền đóng góp cho vùng lũ Hà Nam. Số liệu bất thường trong giấy tờ kê khai khoản chi và danh sách đóng góp bao gồm tiền mặt và vật tư của mạnh thường quân đã bị phát hiện.

Theo Tân Hoa Xã, nữ ca sĩ Hàn Hồng không có sai phạm trong việc sử dụng quỹ, nhưng vô tình vướng vào tranh cãi tiền bạc vì khâu kiểm toán đình trệ, dẫn đến kê khai và công bố số liệu chậm. Bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận quỹ Ái Tâm của bà chậm trễ thực hiện kiểm toán.

"Khi lũ lụt và đại dịch xảy ra, chúng tôi ưu tiên kêu gọi quyên góp, cứu trợ người dân. Các nhân viên của quỹ được huy động thống kê, phân phối tiền hàng. Nhân lực có hạn so với tấm lòng của người dân, vì vậy, chúng tôi không kịp công khai tất cả chứng từ", Hàn Hồng cho biết.

Bà nhận lỗi: "Chúng tôi lo giúp người, nhưng lại quên đi hàng triệu tấm lòng khác. Thành thật xin lỗi những mạnh thường quân đã tin tưởng tôi và quỹ Ái Tâm. Mọi người có thể yên tâm, tiền từ thiện của các bạn không thất thoát hay bị ăn chặn". Dù vậy, tên tuổi của bà bị ảnh hưởng ít nhiều.