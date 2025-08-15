Lý do nhà sản xuất Phàm Nhân Tu Tiên phân vân có nên làm phần 2

Đặc biệt, Phàm Nhân Tu Tiên còn hội tụ đủ 3 yếu tố "vàng" gồm nguyên tác nổi tiếng, ekip sản xuất chất lượng và nam chính được yêu thích là Dương Dương, vậy nên mức độ thành công khiêm tốn này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nếu đặt thành tích của Phàm Nhân Tu Tiên lên bàn cân với các bộ phim cấp S+ chiếu cùng năm, đặc biệt là những dự án có dàn diễn viên đình đám, quy mô sản xuất lớn thì rõ ràng bộ phim có phần lép vế hơn hẳn. Lượt xem trung bình mỗi tập của Phàm Nhân Tu Tiên mới cán mốc 20 triệu, thấp hơn nhiều so với con số trên 40 triệu của những cái tên như Tàng Hải Truyện, Đại Phụng Đả Canh Nhân hay Quốc Sắc Phương Hoa.

Yếu tố lợi nhuận là điều mà nhà sản xuất không thể bỏ qua khi cân nhắc làm tiếp phần 2 cho Phàm Nhân Tu Tiên. Mặc dù phim vẫn nhận được sự tin tưởng từ các thương hiệu đặt slot quảng cáo, giúp thu về lợi nhuận nhưng con số không quá lớn đủ để đảm bảo đầu tư khủng cho phần tiếp theo.

Trong khi đó, phim tiên hiệp luôn là thể loại tốn kém chi phí sản xuất nhất hiện nay. Riêng phần 1 của Phàm Nhân Tu Tiên đã tiêu tốn 320 triệu tệ (khoảng 1152 tỷ đồng), tương đương gần 11 triệu tệ/tập (khoảng 40 tỷ đồng). Đặc biệt, 200 triệu tệ (khoảng 720 tỷ đồng) dành riêng cho kỹ xảo và nâng cấp chất lượng lên 4K là con số mà không phải bộ phim nào cũng dám đầu tư.

Theo nguyên tác và bản hoạt hình của Phàm Nhân Tu Tiên, phần 2 Loạn Tinh Hải sẽ cần bối cảnh hoành tráng và kỹ xảo đỉnh cao để làm nổi bật được quy mô rộng lớn và những pha hành động mãn nhãn. Dự kiến, nếu tiếp tục sản xuất 30 tập cho phần 2, nhà sản xuất sẽ phải chi từ 400 - 500 triệu tệ (khoảng 1440 - 1800 tỷ đồng) với thời gian hậu kỳ lên đến 2 năm. Đây là một khoản đầu tư rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh phần 1 chưa đạt thành tích như kỳ vọng.

Dù cốt truyện phần sau của Phàm Nhân Tu Tiên được đánh giá hấp dẫn và có sức hút mạnh mẽ hơn phần đầu nhưng không có gì đảm bảo khán giả sẽ nhiệt tình đón nhận. Khi mà lượt xem Phàm Nhân Tu Tiên 1 vẫn còn khá thấp, phần 2 có thể rơi vào tình trạng không bù nổi chi phí, thậm chí gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Với những dữ liệu hiện tại, việc làm phần 2 của Phàm Nhân Tu Tiên là một quyết định rất mạo hiểm. Bộ phim của Dương Dương đã xây dựng được nền tảng người xem nhất định và sở hữu một nguyên tác đầy tiềm năng nhưng lượt xem và lợi nhuận thu về chưa đủ sức thuyết phục để đầu tư khổng lồ cho phần tiếp theo.

Nếu nhà sản xuất muốn tiếp tục, họ cần có chiến lược mới mẻ để gia tăng sức hút, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng về kinh phí và thời gian sản xuất. Phần 2 của Phàm Nhân Tu Tiên với kỹ xảo hoành tráng, kịch bản chặt chẽ và marketing hiệu quả hoàn toàn có thể thành công nhưng cũng không thể phủ nhận nguy cơ thất bại là rất lớn.