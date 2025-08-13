Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Sao quốc tế 13/08/2025 12:50

Sau 2 tuần lên sóng, 'Phàm nhân tu tiên' đang đi đến những tập cuối cùng. Dù vướng phải nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận đây là một trong những bộ phim gây chú ý nhất hè năm 2025.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Sohu, đạo diễn phim đã tiết lộ lý do chọn Dương Dương cho vai chính Hàn Lập. Theo đạo diễn, nam diễn viên 9x có ngoại hình gần như giống hệt Hàn Lập trong bản hoạt hình 3D. Trước khi bấm máy, Dương Dương cũng tích cực giảm cân để có thân hình chuẩn chỉnh, gần gũi nhất với nhân vật.

Đặc biệt, anh có đôi mắt rất đẹp, toát lên sự rạng rỡ, thông minh. Điều này khiến đạo diễn tin chắc Dương Dương sẽ thể hiện sinh động nhân vật Hàn Lập khi còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết, tràn trề sức sống.

Ngoài ra, đạo diễn khẳng định chọn Dương Dương vì tính cách điềm tĩnh, không nóng nảy. Trong quá trình làm việc, anh không hề cố duy trì hình ảnh hoàn hảo mà luôn hết hình, tích cực lăn xả vì vai diễn. Điều này khiến đạo diễn "Phàm nhân tu tiên" càng ấn tượng hơn.

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính - Ảnh 1

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim, nhà sản xuất kiêm biên kịch Vương Dụ Nhân cũng dành nhiều lời khen cho Dương Dương, thậm chí tuyên bố Dương Dương chính là Hàn Lập "được chọn", không ai có thể đảm nhận vai diễn này tốt hơn anh.

Đáp lại, Dương Dương thừa nhận anh cảm thấy lo lắng, áp lực trước thành công của bộ phim. Nam diễn viên hy vọng có thể khắc họa hoàn hảo hình ảnh Hàn Lập mà người hâm mộ tiểu thuyết gốc đã kỳ vọng.

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính - Ảnh 2Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính - Ảnh 3

Theo nguồn tin từ ê-kíp, Dương Dương đã gặp những chấn thương nghiêm trọng ở chân và khớp hông vì quá trình quay phim cường độ cao, phải thực hiện nhiều cảnh hành động, võ thuật và treo dây trên không liên tục.

Sau khi đóng máy, nam diễn viên buộc phải tiến hành phẫu thuật để xử lý chấn thương. Thời gian nằm dưỡng thương của anh kéo dài hơn dự kiến, khiến nhiều kế hoạch công việc của anh phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh.

Có thể thấy "Phàm nhân tu tiên" là dự án phim tâm huyết của Dương Dương. Diễn xuất của nam diễn viên cũng được đánh giá tiến bộ hơn nhiều so với bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" chiếu trước đó.

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Sự điềm đạm, khiêm nhường và thái độ nghiêm túc với nghề đã giúp Dương Dương giữ vững hình ảnh trong lòng người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Nhan sắc đơ cứng của Kim Thần, diễn xuất hờ hững với Dương Dương trong 'Phàm nhân tu tiên'

Nhan sắc đơ cứng của Kim Thần, diễn xuất hờ hững với Dương Dương trong 'Phàm nhân tu tiên'

'Phàm Nhân Tu Tiên' của Dương Dương 'chững lại': Kịch bản thiếu cao trào, Dương Dương quá đẹp trai?

'Phàm Nhân Tu Tiên' của Dương Dương 'chững lại': Kịch bản thiếu cao trào, Dương Dương quá đẹp trai?

'Phàm nhân tu tiên truyện' của Dương Dương đứng đầu loạt bảng xếp hạng, càn quét kỷ lục phim CBiz

'Phàm nhân tu tiên truyện' của Dương Dương đứng đầu loạt bảng xếp hạng, càn quét kỷ lục phim CBiz

Dương Dương tái xuất với Phàm nhân tu tiên, 'vượt mặt' Tiêu Chiến về độ hot

Dương Dương tái xuất với Phàm nhân tu tiên, 'vượt mặt' Tiêu Chiến về độ hot

TIN MỚI NHẤT

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sức khỏe 29 phút trước
Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Video 34 phút trước
Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Sao quốc tế 53 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Tâm sự 58 phút trước
Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41