Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Đặc biệt, anh có đôi mắt rất đẹp, toát lên sự rạng rỡ, thông minh. Điều này khiến đạo diễn tin chắc Dương Dương sẽ thể hiện sinh động nhân vật Hàn Lập khi còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết, tràn trề sức sống.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Sohu, đạo diễn phim đã tiết lộ lý do chọn Dương Dương cho vai chính Hàn Lập. Theo đạo diễn, nam diễn viên 9x có ngoại hình gần như giống hệt Hàn Lập trong bản hoạt hình 3D. Trước khi bấm máy, Dương Dương cũng tích cực giảm cân để có thân hình chuẩn chỉnh, gần gũi nhất với nhân vật.

Ngoài ra, đạo diễn khẳng định chọn Dương Dương vì tính cách điềm tĩnh, không nóng nảy. Trong quá trình làm việc, anh không hề cố duy trì hình ảnh hoàn hảo mà luôn hết hình, tích cực lăn xả vì vai diễn. Điều này khiến đạo diễn "Phàm nhân tu tiên" càng ấn tượng hơn.

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim, nhà sản xuất kiêm biên kịch Vương Dụ Nhân cũng dành nhiều lời khen cho Dương Dương, thậm chí tuyên bố Dương Dương chính là Hàn Lập "được chọn", không ai có thể đảm nhận vai diễn này tốt hơn anh.

Đáp lại, Dương Dương thừa nhận anh cảm thấy lo lắng, áp lực trước thành công của bộ phim. Nam diễn viên hy vọng có thể khắc họa hoàn hảo hình ảnh Hàn Lập mà người hâm mộ tiểu thuyết gốc đã kỳ vọng.

Theo nguồn tin từ ê-kíp, Dương Dương đã gặp những chấn thương nghiêm trọng ở chân và khớp hông vì quá trình quay phim cường độ cao, phải thực hiện nhiều cảnh hành động, võ thuật và treo dây trên không liên tục.

Sau khi đóng máy, nam diễn viên buộc phải tiến hành phẫu thuật để xử lý chấn thương. Thời gian nằm dưỡng thương của anh kéo dài hơn dự kiến, khiến nhiều kế hoạch công việc của anh phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh.

Có thể thấy "Phàm nhân tu tiên" là dự án phim tâm huyết của Dương Dương. Diễn xuất của nam diễn viên cũng được đánh giá tiến bộ hơn nhiều so với bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" chiếu trước đó.