'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng

Sao quốc tế 06/10/2025 08:15

Ngày 5/10, tạo hình diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba trong show Chuyến đi kỳ diệu Trung thu vào danh sách chủ đề được chú ý nhất Weibo.

Trong bối cảnh Trung Thu 2025 đang cận kề, mới đây khán giả đã được chiêu đã một bữa tiệc sắc đẹp khi Địch Lê Nhiệt Ba có màn hóa thân thành chị Hằng.

Ở loạt ảnh đang được mọi người chia sẻ nhiệt tình, mỹ nhân Tân Cương hiện lên với dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ tựa khói sương. Cổ phục vàng mờ ảo bao quanh khiến cô như đang trôi giữa tầng mây, nửa thực nửa mộng. Không chỉ vậy, gương mặt rạng rỡ, mái tóc vấn cao cài trâm vàng óng và ánh mắt hút hồn, tất cả hòa quyện tạo nên một hình ảnh Hằng Nga vừa thanh khiết vừa mê hoặc.

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 1'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 2'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 3'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 4

Dù thường bị gắn mác không hợp cổ trang vì gương mặt mang nét "Tây" và quá hiện đại, thế nhưng lần này Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

 

Nói thêm về Địch Lệ Nhiệt Ba, cô đang trải qua một năm 2025 với vô vàn những lời khen ngợi. Cô từng nhận được những lời có cánh với màn thể hiện trong bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng phát sóng hồi cuối tháng 7.

Đến bây giờ, nữ diễn viên lại tiếp tục được tung hô với những hình ảnh đẹp như mơ khi hóa thân thành chị Hằng (hay Hằng Nga tiên nữ). Sắp tới, mỹ nhân sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với 2 dự án phim đang chờ phát sóng là Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đóng cùng Trần Tinh Húc và Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ.

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 5'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 6'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng - Ảnh 7

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ Địch Lệ Nhiệt Ba đã được theo đuổi các bộ môn nghệ thuật như khiêu vũ, piano, violin, guitar... Năm 2010, khi đang theo học tại khoa dự bị của Đại học Quốc gia thuộc Đại học Sư phạm Đông Bắc, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ chuyển hướng sang diễn xuất và trúng tuyển vào Khoa Điện ảnh và Truyền hình của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2011, mỹ nhân Tân Cương có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình "A Na Nhĩ Hãn", bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất. 

Sau gần 1 thập kỷ hoạt động với rất nhiều thăng trầm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được trao tặng nhiều giải thưởng như: Nữ diễn viên mới được khán giả yêu thích nhất tại Quốc Kịch Thịnh Điển 2015; Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Điện ảnh Trung - Anh 2016; Nữ diễn viên nổi tiếng của năm 2018; Diễn viên trẻ xuất sắc tại giải thưởng Thiên sứ Vàng tại LHP Trung - Mỹ 2021…

Không chỉ có gia tài diễn xuất đồ sộ, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đều tạo được tiếng vang rất lớn. Đồng thời, cô cũng là một người mẫu đình đám với giá trị thương mại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu số lượng đại ngôn thuộc hàng Top trong số những tiểu hoa 9X. Cô cũng gặt hái nhiều thành công ở mảng thời trang, chụp bìa tạp chí và luôn là ngôi sao được mời tham dự các sự kiện. 

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm hoa không tay màu xanh nhạt do giám đốc sáng tạo mới của Dior, Jonathan Anderson, thiết kế. Chiếc váy được phủ đầy hoa thêu ba chiều, với đường cắt bất đối xứng và thêu hạt cườm dày. Tờ L'Officiel Singapore ví cô như nàng búp bê Barbie mộng mơ giữa khu vườn mùa xuân.

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

