Mỹ nhân 'Như Ý truyện' kết hôn, bất ngờ với danh tính của đàng trai

Lý Thuần được biết đến là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao về mặt diễn xuất tại Trung Quốc. Cô thường ghi dấu ấn với những vai diễn phức tạp, đặc biệt là các vai 'ác nữ' có chiều sâu. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự bùng nổ sau vai diễn Lệnh Phi trong Hậu cung Như Ý truyện.

Mới đây, Lý Thuần và Mã Địch khiến công chúng bất ngờ khi đồng loạt đăng tải những hình ảnh thông báo kết hôn lên trang cá nhân. Đi kèm với hình ảnh, cả hai còn gửi đến nhau lời chúc mừng ngọt ngào: "Chúc mừng anh nha" và "Chúc mừng em nha".

Mỹ nhân 'Như Ý truyện' kết hôn, bất ngờ với danh tính của đàng trai - Ảnh 1

Trước đó, tháng 1/2023, cả hai đã được bắt gặp có những hành động thân mật, ôm nhau tại sân bay. Từ đó tin đồn hẹn hò của Lý Thuần và Mã Địch bắt đầu xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Vào tháng 8/2024, Lý Thuần mới chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với Mã Địch trong một chương trình truyền hình. Cô không ngần ngại chia sẻ về người bạn trai của mình, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Đến tháng 4 cùng năm, Mã Địch có động thái công khai ủng hộ bộ phim mới của người yêu.

Chồng Lý Thuần là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cả hai có cơ duyên gặp gỡ, quen biết thông qua quản lý của nữ diễn viên. Chính Mã Địch đã chủ động theo đuổi nữ diễn viên phim Hậu cung Như Ý Truyện và nhận được sự đồng ý từ đối phương.

Mỹ nhân 'Như Ý truyện' kết hôn, bất ngờ với danh tính của đàng trai - Ảnh 2

Người quản lý của Lý Thuần làm mối cho cả hai. Khi xem Mã Địch biểu diễn ở show truyền hình năm 2022, quản lý thấy ca sĩ điển trai, phúc hậu, hỏi số liên lạc của anh, sau đó rủ Lý Thuần và ca sĩ đi ăn. Sau lần gặp đầu tiên, Mã Địch hỏi Lý Thuần có độc thân không, nhận được câu trả lời từ diễn viên, ca sĩ chủ động mở lời: "Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhé".

Năm 2023, cặp sao công khai yêu nhau sau khi paparazzi đăng hình họ ôm hôn tại sân bay. Năm ngoái, Mã Địch mua nhà, sắm đồ đạc để chuẩn bị cuộc sống hôn nhân.

Lý Thuần 37 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hoạt động ở làng giải trí 14 năm. Cô tham gia nhiều phim nổi tiếng như Quy lai (đạo diễn Trương Nghệ Mưu), Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Khánh dư niên, Như Ý truyện (vai Lệnh phi - phi tần nham hiểm nhất của vua Càn Long). Mã Địch 36 tuổi, có nhiều ca khúc gây sốt làng nhạc Trung Quốc.

