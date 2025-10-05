Địch Lệ Nhiệt Ba khuấy đảo Tuần lễ Thời trang Paris: Được ví như nàng búp bê Barbie mộng mơ giữa khu vườn mùa xuân

Không chỉ là trang phục, ánh mắt, biểu cảm và phong cách tạo dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng góp phần quan trọng biến hình ảnh trở nên hoàn hảo. Cô nhẹ nhàng uốn tóc, buông mái, để lộ gương mặt thanh thoát, làn da sáng mịn và ánh mắt dịu dàng. Khi đốm sáng trên thảm đỏ rọi vào cô, mọi chi tiết nhỏ từ đường viền váy, họa tiết hoa đến kiểu dáng xếp nếp đều bật lên đầy nghệ thuật. Không ít khán giả đã ví cô như phiên bản "búp bê sống" bước ra từ thế giới thời trang: Hoàn hảo, tinh tế, đầy sức sống.

Tại Paris Fashion Week năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khẳng định vị thế của mình khi lựa chọn cho mình bộ trang phục nổi bật: Váy hoa xanh không tay mang tông màu dịu dàng, phối cùng chi tiết hoa nữ tính, giúp cô tỏa sáng giữa khung cảnh sang trọng và đầy sự kiện thời trang. Từng đường cắt may ôm nhẹ phần eo, phần vai hở vừa đủ khoe nét thanh tú mà không phô phang, tạo nên cảm giác dễ chịu và thanh lịch. Sự kết hợp giữa màu xanh lam lơ nhẹ nhàng với tông pastel khiến cô nổi bật nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với không gian ánh đèn của Paris.

Đây không phải lần đầu tiên cô gây chú ý trên sàn diễn quốc tế, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô lại mang đến một hình ảnh khác biệt. Và lần này, hình ảnh váy hoa xanh không tay là một lựa chọn khôn ngoan: Vừa đủ hiện đại, vừa giữ nét nhẹ nhàng, nữ tính. Các tạp chí thời trang ngay lập tức đăng tải ảnh cô với những dòng tiêu đề tán tụng, khen ngợi đường nét của bộ váy, cách cô tạo dáng và thần thái thanh thoát.

Với màn xuất hiện này, Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa ghi điểm tuyệt đối trong mắt giới mộ điệu thời trang quốc tế. Cô không đơn thuần chỉ là khách mời, mà là tâm điểm mà mọi máy quay, mọi ống kính muốn hướng tới. Hình ảnh "váy hoa xanh không tay như búp bê sống" sẽ còn được lan truyền rộng khắp, trở thành một dấu ấn không nhỏ trong hành trình thời trang của cô.

Bên cạnh đó, từ khóa chủ đề “Gót giày của Địch Lệ Nhiệt Ba bị gãy” bất ngờ leo lên top đầu xu hướng thịnh hành của bảng tin tức giải trí trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Sự cố của Địch Lệ Nhiệt Ba gây bàn tán xôn xao, khi một video quay cảnh nữ diễn viên bước ra từ nơi tổ chức show diễn của Dior được lan truyền.

Trong video, mỹ nhân Tân Cương bước đi với thần thái tự tin, thong dong và nhiệt tình vẫy tay chào trước ống kính truyền thông. Nhưng người hâm mộ bất ngờ chú ý đến một bên giày cao gót của cô đã bị gãy gót.

Sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận “cơn mưa” lời khen. Dù gót giày khoảng 9-10cm gần như đã gãy hoàn toàn, song ngôi sao Trung Quốc vẫn duy trì trạng thái bình thường bằng cách đi bằng mũi chân.

Cô không tỏ ra lúng túng hay loạng choạng. Khả năng xử lý tình huống của Nhiệt Ba không thua kém những người mẫu dày dạn kinh nghiệm.