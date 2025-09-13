Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Sao quốc tế 13/09/2025 08:45

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại dậy sóng khi Vương Vũ Hinh, vợ cũ của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du bất ngờ lên tiếng chỉ trích chồng cũ và giữa hàng loạt cáo buộc gây sốc, để rồi tên của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị réo gọi.

Những tin đồn xoay quanh cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã tồn tại từ năm 2019 khi cả hai hợp tác trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.

Từ việc bị chụp cảnh Hoàng Cảnh Du lên xe riêng của Địch Lệ Nhiệt Ba cho đến những chi tiết nhỏ như dùng đồ đôi, trùng IP đăng bài, thậm chí có người trong ngành úp mở, tất cả khiến khán giả mặc định họ đang hẹn hò. Tuy nhiên suốt nhiều năm, cặp sao 9x đều chọn cách im lặng khi không xác nhận và cũng chẳng phủ nhận. Chính sự "mập mờ" này lại khiến tin đồn ngày càng bùng phát.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ - Ảnh 1

 Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là việc người đẹp Tam Sinh Tam Thế từng biến mất khỏi màn ảnh trong khoảng thời gian năm 2023-2024. Khi cô tái xuất, ngoại hình có phần tăng cân khiến nhiều người tin rằng tin đồn "sinh con trong bí mật" là có thật. Các blogger thậm chí còn quả quyết "em bé tuổi Mão đã được 2 tuổi" là để ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba đã lặng lẽ sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

Dẫu vậy, chưa từng có hình ảnh hay bằng chứng cụ thể nào được tung ra. Những lời đồn chủ yếu đến từ các tài khoản ẩn danh, blogger thổi phồng hoặc từ chính lời kể của Vương Vũ Hinh. Khi bị réo tên, cả Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Hoàng Cảnh Du đều chọn cách im lặng nhưng chính điều đó lại càng khiến cho cư dân mạng thêm bán tín bán nghi.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ - Ảnh 2

Từ đầu đến cuối, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Hoàng Cảnh Du và từ đó gây ra những tranh luận chưa bao giờ có hồi kết. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng ngôi sao 33 tuổi chỉ muốn tránh thị phi để tập trung cho sự nghiệp, việc bị "ghép đôi" bất đắc dĩ đã khiến cô trở thành nạn nhân của những cuộc khẩu chiến kéo dài nhiều năm.

Dù thật hay giả, vụ việc lần này vẫn khiến danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hưởng. Tất nhiên, fan của nữ diễn viên cũng hy vọng cô sẽ sớm lên tiếng xác nhận rõ mối quan hệ với Hoàng Cảnh Du để tránh những ồn ào không đáng có.

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã được mệnh danh là “mỹ nhân Tân Cương” nhờ nhan sắc lai Tây sắc sảo cùng khí chất khó trộn lẫn. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều sàn diễn thời trang quốc tế.

