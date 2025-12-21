Phát hiện cụ bà 88 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Cà Ty

Đời sống 21/12/2025 16:32

Sáng 21/12, lực lượng chức năng phường Phan Thiết (Lâm Đồng) tiến hành điều tra, làm rõ việc phát hiện một thi thể người phụ nữ trên sông Cà Ty.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 21/12, Công an phường Phan Thiết cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra thi thể nữ giới vừa được phát hiện nằm ven bờ sông Cà Ty.

 

Trong lúc lưu thông qua khu vực cầu Trần Hưng Đạo, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới nước, sát mép bờ sông Cà Ty, đoạn qua phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Công an phường Phan Thiết. Do thi thể nằm dưới nước, lực lượng chức năng đã phối hợp với ngư dân địa phương đưa nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm.

Phát hiện cụ bà 88 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Cà Ty - Ảnh 1
Người dân phát hiện thi thể nữ giới ven sông Cà Ty - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm nên thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập, bảo đảm trật tự khu vực hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Người thân nạn nhân sau đó có mặt tại hiện trường và xác nhận người tử vong là cụ bà Đ.T.T (SN 1937, ngụ phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Gia đình cụ T. cho biết, cụ sống một mình. Sáng cùng ngày không thấy cụ ở nhà nên tổ chức tìm kiếm và sau đó nhận được thông tin về vụ việc.

Phát hiện cụ bà 88 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Cà Ty - Ảnh 2
Ảnh: VietNamNet

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phan Thiết tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định.

Từ khóa:   tử vong tin moi phát hiện thi thể

