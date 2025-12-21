Sáng 21/12, lực lượng chức năng phường Phan Thiết (Lâm Đồng) tiến hành điều tra, làm rõ việc phát hiện một thi thể người phụ nữ trên sông Cà Ty.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 21/12, Công an phường Phan Thiết cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra thi thể nữ giới vừa được phát hiện nằm ven bờ sông Cà Ty.

Trong lúc lưu thông qua khu vực cầu Trần Hưng Đạo, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới nước, sát mép bờ sông Cà Ty, đoạn qua phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Công an phường Phan Thiết. Do thi thể nằm dưới nước, lực lượng chức năng đã phối hợp với ngư dân địa phương đưa nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm.

Người dân phát hiện thi thể nữ giới ven sông Cà Ty - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm nên thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập, bảo đảm trật tự khu vực hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Người thân nạn nhân sau đó có mặt tại hiện trường và xác nhận người tử vong là cụ bà Đ.T.T (SN 1937, ngụ phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Gia đình cụ T. cho biết, cụ sống một mình. Sáng cùng ngày không thấy cụ ở nhà nên tổ chức tìm kiếm và sau đó nhận được thông tin về vụ việc.

Ảnh: VietNamNet

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phan Thiết tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định.

Nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi Ngày 21/12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết dựa vào kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện khuẩn Salmonella spp trong các mẫu chả bò, chả heo, bơ và ớt rim lấy từ cơ sở bánh mì Hồng Vân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-cu-ba-88-tuoi-uoc-phat-hien-tu-vong-tren-song-ca-ty-749033.html