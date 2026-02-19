Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống'

19/02/2026

Sự thành công bước đầu của phim “Thành hà thể thống” được xem là dấu hiệu tích cực, cho thấy khi tìm được nhân vật phù hợp với ngoại hình và khả năng diễn xuất, Vương Sở Nhiên hoàn toàn có thể tạo dấu ấn riêng.

Giữa loạt phim Trung Quốc phát sóng cuối năm với đủ thể loại, bộ phim “Thành hà thể thống” của Vương Sở Nhiên được đánh giá tốt. Trong đó, màn thể hiện của nữ diễn viên Vương Sở Nhiên trong vai Dữu Vãn Âm được xem là yếu tố nổi bật, góp phần giúp cô cải thiện hình ảnh sau thời gian dài vướng tranh cãi.

Trong phim, Dữu Vãn Âm là nhân vật “xuyên sách” (nhân vật thật xuyên không vào thế giới tiểu thuyết), sống trong thân phận một yêu phi chốn hậu cung. Trên bề mặt, cô giữ hình ảnh quyến rũ, điệu đà và có phần phô trương, đúng mô-típ phi tần thường thấy trong phim cổ trang.

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống' - Ảnh 1

Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ ấy lại là tư duy của một người hiện đại, sử dụng logic và cách nghĩ thực tế để xử lý những mưu toan quyền lực. Sự tương phản giữa vẻ ngoài quyến rũ và nội tâm tỉnh táo, thậm chí hài hước, tạo nên điểm mới cho nhân vật.

Khán giả nhận xét Vương Sở Nhiên đã thể hiện khá trọn vẹn sự đối lập này. Những cử chỉ kiểu cách khi đứng trước hoàng đế hay hậu cung được cô xử lý vừa phải, không tạo cảm giác gượng gạo. Trong khi đó, các phân đoạn mang màu sắc đời thường, thể hiện tâm lý “dân công sở hiện đại” của nhân vật lại khá tự nhiên, giúp vai diễn trở nên gần gũi.

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống' - Ảnh 2Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống' - Ảnh 3

Tương tác giữa cô và nam chính do Thừa Lỗi đảm nhận cũng được đánh giá có nhịp điệu tốt, từ những màn đối thoại thông minh đến các tình huống cùng nhau đối mặt biến cố.

Trước phim “Thành hà thể thống”, Vương Sở Nhiên từng gây chú ý qua một số vai diễn cổ trang nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong phim “Thanh bình lạc”, cô đóng Trương Quý phi với hình ảnh kiêu kỳ; ở “Ngọc cốt dao”, cô tiếp tục vào vai phản diện. Đặc biệt, vai Hứa Thấm trong “Khói lửa nhân gian của tôi” khiến nữ diễn viên bị gắn với hình ảnh nhân vật “lụy tình”, kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội và ảnh hưởng nhất định đến thiện cảm của khán giả.

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống' - Ảnh 4

Ngoài yếu tố vai diễn, những tin đồn liên quan đến thái độ hay biểu cảm bị cho là thiếu thân thiện trước đây cũng khiến cô đối mặt áp lực dư luận trong thời gian dài. Tuy nhiên, với dự án mới, nữ diễn viên chủ động thể hiện sự thoải mái và tự trào. Trong phim, cô thậm chí đưa chi tiết “ánh mắt khó gần” thành lời thoại mang tính hài hước, được cho là cách khéo léo để chinh phục khán giả.

Sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Vương Sở Nhiên được đánh giá có ngoại hình nổi bật và tiềm năng diễn xuất trong nhóm diễn viên trẻ. Cô ra mắt từ năm 2017 với vai Liễu Tích Âm trong “Tướng quân tại thượng” và từng được chú ý nhờ vẻ đẹp cổ trang. Tuy vậy, việc lựa chọn vai chưa thật sự phù hợp khiến sự nghiệp của cô chưa bứt phá rõ rệt trong những năm qua.

Ngay khi nghe tin Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào ngày 6/2, nhiều netizen hào hứng rằng kỳ nghỉ Tết này sẽ có phim hay để nhâm nhi. Lúc nào showbiz Hoa ngữ cũng có cả chục phim cổ trang xếp hàng chờ ra mắt nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vẫn có nhiều điều khác biệt.

