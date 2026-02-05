Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Ngay khi nghe tin Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào ngày 6/2, nhiều netizen hào hứng rằng kỳ nghỉ Tết này sẽ có phim hay để nhâm nhi. Lúc nào showbiz Hoa ngữ cũng có cả chục phim cổ trang xếp hàng chờ ra mắt nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vẫn có nhiều điều khác biệt.

Vương Sở Nhiên từng gây chú ý khi đóng chính trong phim “Khói lửa nhân gian của tôi" và vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn Dương Dương. Sau đó, cô tham gia phim “Khánh Dư Niên phần 2”, giúp độ nhận diện tăng mạnh nhưng cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì diễn xuất chưa thuyết phục. Phải đến khi đảm nhận vai chính trong phim “Liễu chu ký”, Vương Sở Nhiên mới dần lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Mới đây, cô tái xuất với bộ phim cổ trang hài tình cảm "Thành hà thể thống" (hay còn gọi là Còn ra thể thống gì nữa), đóng cặp cùng Thừa Lỗi. Theo Sina, bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 6.2, đối đầu trực tiếp với loạt dự án “nặng ký” như “Cây sinh mệnh” của Dương Tử và Hồ Ca, phim “Đường cung kỳ án” của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt.

Đoàn phim vừa tung trailer mới nhất và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong phim, Vương Sở Nhiên xuyên không về cổ đại, trở thành một yêu phi khuynh quốc, còn Thừa Lỗi cũng xuyên không và hóa thân thành bạo quân.

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới - Ảnh 1Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới - Ảnh 2

Điểm gây cười là cả hai dùng những câu tiếng Anh quen thuộc như “How are you?”, “Fine, thank you. And you?” (tạm dịch: Bạn khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?) để nhận ra đối phương cũng là người hiện đại. Tình tiết vừa vô lý vừa hài hước này khiến khán giả thích thú. Đặc biệt, trailer còn hé lộ cảnh hôn ngọt ngào và cảnh giường chiếu của cặp đôi, góp phần giúp phim “Thành hà thể thống" cán mốc hơn 3 triệu lượt đặt lịch xem.

Cũng là phim xuyên không, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại gây bất ngờ khi có tới 3 nhân vật cùng từ thời hiện đại quay về quá khứ. Vương Thúy Hoa là nhân viên văn phòng bình thường, chẳng may lạc vào thế giới trong sách và gặp bạo chúa Hạ Hầu Đạm. Hóa ra anh ta tên thật Trương Tam, cũng bị lưu lạc đến đây, đã trải qua chục năm mà vẫn chưa tìm được cơ hội trở về cuộc sống thật.

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới - Ảnh 3 

“Thành hà thể thống" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thất Anh Tuấn, kể về cô nhân viên văn phòng hiện đại Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên thủ vai) vô tình xuyên vào tiểu thuyết “Xuyên thư chi ác ma sủng phi”, trở thành yêu phi phản diện Dữu Vãn Âm. Tại đây, cô gặp Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi thủ vai), một bạo quân cũng là người xuyên không.

Trong nguyên tác, cả hai đều chỉ là “nhân vật pháo hôi”, Dữu Vãn Âm sẽ chết thảm, còn Hạ Hầu Đạm bị Đoan vương (Đường Hiểu Thiên thủ vai) sát hại ở cuối truyện. Vì thế, cả hai quyết định hợp tác để thay đổi kết cục diệt vong đã được viết sẵn trong nguyên tác. Bề ngoài, cả hai vẫn đóng trọn vai bạo quân và yêu phi hoang dâm, nhưng âm thầm lên kế hoạch phản kháng, tìm cách đổi mệnh.

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới - Ảnh 4

Trước mặt người khác, Hạ Hầu Đạm luôn ôm ấp, trêu đùa Dữu Vãn Âm để giữ hình tượng hôn quân. Thế nhưng sau lưng, anh lại là người dễ đỏ mặt, ngượng ngùng khi bị cô đẩy vào tường hay nhìn chằm chằm. Tình giả dần hóa thật, để rồi gần đến hồi kết, phim mang đến loạt cảnh ngược tâm như hai người ôm nhau rơi lệ, Hạ Hầu Đạm trọng thương trên chiến trường, Dữu Vãn Âm đau đớn khóc cạn nước mắt.

May mắn thay, kết cục bi thương đã được đảo ngược. Trailer khép lại bằng cảnh hôn ngọt và giường chiếu cực kỳ ngọt ngào, dù chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Studio của Vương Sở Nhiên mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra video quảng bá cho bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của nữ diễn viên, khán giả lại nhìn thấy một gương mặt hao hao Vương Sở Nhiên nhưng cũng rất khác lạ, thiếu thần thái quen thuộc.

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

