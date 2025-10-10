Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Sao quốc tế 10/10/2025 17:07

Cảnh quay tưởng chừng đơn giản lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự tinh tế và ga-lăng của nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Khi thực hiện phân cảnh treo dây cáp trên cao, sau khi hệ thống dây được hạ xuống, Trương Lăng Hách ngay lập tức cúi người chỉnh lại phần dây, tránh để sợi cáp siết vào người bạn diễn Vương Sở Nhiên. Hành động ấy diễn ra chỉ trong vài giây nhưng thể hiện rõ sự nhạy bén và chu đáo - những phẩm chất hiếm thấy ở một nghệ sĩ trẻ.

Không dừng lại ở đó, sau khi đảm bảo an toàn cho Vương Sở Nhiên, anh liền đổi tư thế, chỉ khẽ đưa tay ra mà không chạm vào cô - một cử chỉ nhỏ nhưng đầy tôn trọng và tinh tế. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi.

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn” - Ảnh 1

Khoảnh khắc ga-lăng ấy của Trương Lăng Hách đã nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho anh vì sự tinh tế và tôn trọng bạn diễn, cho rằng chỉ một hành động nhỏ cũng đủ cho thấy tính cách và sự chuyên nghiệp của nam diễn viên. Không ít người hâm mộ nhận xét rằng, chính những chi tiết giản dị nhưng chân thật này đã giúp Trương Lăng Hách ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, phản ứng tự nhiên, thoải mái của Vương Sở Nhiên cũng cho thấy sự tin tưởng và phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên. Trong quá trình quay, cả hai luôn được nhận xét là giữ thái độ chuyên nghiệp, hỗ trợ nhau để đạt hiệu quả tốt nhất cho từng phân cảnh.

Không chỉ là hai ngôi sao trẻ có ngoại hình nổi bật, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên còn chinh phục khán giả bằng thái độ làm việc nghiêm túc và phong cách ứng xử tinh tế.

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn” - Ảnh 2

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà.

Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn” - Ảnh 3

Ba năm sau đó, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói thành lời. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau đều cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

Giữa thời điểm làng giải trí Hoa ngữ (Cbiz) đang tiếc thương tài tử Vu Mông Lung qua đời, mạng xã hội lại xuất hiện những bình luận tiêu cực hướng về nam diễn viên Trương Lăng Hách.

