Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 0h10, tại km 345+400 hướng đi Vân Phong, ba phương tiện lưu thông cùng chiều đã xảy ra va chạm gồm: Xe khách biển kiểm soát 50H-40823, do tài xế Phạm Công Hiến (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-20305, do tài xế Chu Văn Sơn (SN 1990, trú phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo bốc cháy ở phần đầu; lửa lan nhanh sang xe tải và xe khách. Toàn bộ xe tải 89C-20305 và xe khách 50H-40823 bị cháy rụi hoàn toàn; xe đầu kéo bị thiêu rụi phần đầu.

Rất may, cả 3 tài xế cùng hành khách trên xe khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Hiện trường vụ cháy khiến cao tốc đoạn qua đây bị ùn ứ nghiêm trọng.

Hàng hóa trên xe tải bị cháy rụi, gây nhiều thiệt hại - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa và xử lý hậu quả.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân sơ bộ xuất phát từ việc các tài xế không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc dẫn đến va chạm liên hoàn.

Ngay sau sự cố, Công an xã Nam Ninh Hòa và lực lượng C08 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Các đơn vị Công an cùng Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm theo đúng quy định.