Đúng 9 ngày tới (7/12 - 15/12), 3 con giáp Thần Tài trao tiền tỷ, mở túi đựng tiền, liên tục trúng quả lớn, số ĐỎ như SON, mọi điều Như Ý

Đúng 9 ngày tới (7/12 - 15/12), được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, tuổi Tỵ có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc. Bạn thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống diễn ra, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bạn có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh.

Thời gian này được dự báo là ngày đào hoa vượng với Tỵ nhờ ngũ hành tương sinh. Với những con giáp còn độc thân, đây là điều khá tốt bởi bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với những bạn đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa.

Đúng 9 ngày tới (7/12 - 15/12), tuổi Mão có được sự quyết đoán và nhanh nhẹn hơn hẳn thường ngày. Cơ hội đã đến, con giáp này chẳng thể chần chừ hay do dự được thêm nữa bởi bản mệnh biết không phải lúc nào cũng gặp được thời cơ quý giá như vậy.

Về phương diện sự nghiệp, con giáp này luôn làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm với bất cứ thứ gì mình đang đảm nhiệm. Tuổi Mão chẳng sợ khó sợ khổ, cũng chẳng lo thất bại mà luôn kiên định với mục tiêu của mình. Nhờ vậy mà sẽ thu về được kha khá thành công.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 9 ngày tới (7/12 - 15/12), Lục Hợp mang lại sự chan hòa trong gia đình người tuổi Tuất, nhân cơ hội này, nếu bạn cảm thấy vô cùng không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để có được những góp ý. Đừng ngại những cuộc trao đổi, thảo luận, dù ban đầu chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy tiếng nói chung mà thôi.

Chính Tài xuất hiện có thể là tin vui về tiền cho con giáp tuổi Tuất. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về nên bạn rủng rỉnh tiền tiêu.

