Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 05/12/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông từ nay đến giữa tháng 12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, Chính quan chiếu mệnh, ở thời điểm hiện tại, bạn đang muốn thay đổi và thử những điều mới mẻ, bạn cảm thấy rằng việc học hỏi những kỹ năng mới có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong công việc, đây là nước cờ rất sáng suốt. Ngày tốt cho việc thi cử, học hành, giao thương buôn bán, gặp mặt đối tác, cạnh tranh chức sắc.

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về sức khỏe, mọi thứ đều tốt, hãy giữ tâm trạng tốt và tránh bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt. Tam Hợp còn giúp người tuổi Hợi kiếm tiền ngon lành hơn hẳn mọi khi, kinh doanh đắt hàng, sớm được quý nhân dẫn đường trong việc học hỏi kiến thức tài chính, kiếm tiền, được ký hợp đồng lớn, được quảng bá thương hiệu miễn phí. 

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, tuổi Thân được cấp trên đánh giá rất cao vì những thành tích mà bản mệnh đã gặt hái được. Lãnh đạo có thể giao cho con giáp này những nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm cơ hội để thể hiện khả năng. Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, tuổi Thân hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, chớ nên lo lắng thái quá. 

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân đã có những quan điểm cởi mở hơn về chuyện tình cảm, chính vì vậy mà khi được giới thiệu làm quen, con giáp này không còn hành xử quá tiêu cực. Có thể bản mệnh sẽ gặp được người phù hợp ngay trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, người tuổi Tý nhờ có Tam Hợp che chở nên vận trình trong ngày nhìn chung không có gì phải lo lắng, mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bạn. Nhờ thái độ làm việc tích cực và chăm chỉ, con giáp này được mọi người tin tưởng và yêu mến vì bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ họ.

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính trong ngày cũng vô cùng hứa hẹn nhờ có sự xuất hiện của Chính Tài. Việc làm ăn vẫn đang đem lại cho bạn nguồn thu nhập khá ổn định. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để tăng thêm thu nhập, bạn đã có kế hoạch sẵn sàng cả rồi, giờ cứ thế mà tiến hành là được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Đời sống 8 phút trước
Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Sức khỏe 28 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Sao quốc tế 44 phút trước
Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Đời Sống 59 phút trước
Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Xã hội 1 giờ 13 phút trước
5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

Mẹ bầu 1 giờ 26 phút trước
Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu