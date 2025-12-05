Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, dấu hiệu mất nước, nôn nhiều, sốt cao…

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận bệnh nhi nam tên L.M.K., 13 tháng tuổi, trú tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

Khi nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột, tiêu chảy cấp. Sau đó bệnh nhi được xử trí, truyền dịch, chống nôn và chuyển về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Gia đình cho biết trước khi nhập viện 2 ngày, trẻ ở nhà xuất hiện nôn nhiều, ăn gì nôn nấy, chưa đại tiện.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy kịch, lập tức bệnh nhi được chụp X-quang, siêu âm ổ bụng và tiến hành phẫu thuật điều trị theo tổn thương.

Quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ phát hiện 1 viên hạt nở có kích thước lớn trong ruột non. Theo các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, hạt nở rất độc hại, nở to nhiều lần khi gặp nước. Nếu nuốt phải có thể gây tắc ruột; hít phải thì gây suy hô hấp và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Bệnh nhi đang được điều trị hậu phẫu tại khoa hồi sức cấp cứu, tình trạng đã ổn định.

Hạt nở được lấy ra từ ruột của trẻ - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, các bác sĩ cho biết, hạt nở thường được sử dụng như đồ chơi hoặc vật trang trí có kích thước nhỏ, trẻ dễ vô tình nuốt phải. Khi vào cơ thể, hạt có khả năng hút nước và phình to nhanh chóng, dẫn đến tắc ruột, tắc ruột non hoặc thậm chí thủng ruột, buộc phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã xếp hạt nở vào nhóm đồ chơi nguy hiểm với trẻ dưới 3 tuổi.

Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, tiếp xúc với hạt nở, slime, hạt nhựa li ti hoặc đồ chơi có kích thước nhỏ, đồ chơi cần được cất xa tầm với của trẻ.

Bên cạnh đó, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự gây nôn hay tự xử trí tại nhà. Nếu trẻ có biểu hiện nôn nhiều, đau bụng, bỏ bú, quấy khóc hoặc bụng chướng, cần đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác với các vật dụng nhỏ có thể phình to hoặc gây tắc nghẽn, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho trẻ.