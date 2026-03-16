Cảnh báo: Từ viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị siêu vi khuẩn 'ăn' vào não và tim

Sức khỏe 16/03/2026 16:56

Chỉ từ những biểu hiện sốt cao và viêm họng tưởng chừng thông thường, một nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị vi khuẩn tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công nhiều cơ quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, em Đ.T.N (16 tuổi, Sơn La) đau họng, húng hắng ho và sốt cao tới 40 độ C, kèm rét run nhiều lần trong ngày. Gia đình đưa N. đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, mệt mỏi, lơ mơ, tri giác không tỉnh táo, trên da xuất hiện các nốt ban rải rác, chủ yếu ở đầu chi.

Nhận thấy con có dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), khi nhập viện, nữ sinh N. có biểu hiện nhiễm trùng toàn thân nặng với sốt cao liên tục, mạch nhanh, huyết áp thấp.

Đáng chú ý, N. xuất hiện những nốt xuất huyết không đau ở lòng bàn tay và bàn chân. Đây là dấu hiệu điển hình gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

Cảnh báo: Từ viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị siêu vi khuẩn 'ăn' vào não và tim - Ảnh 1
Nữ sinh nguy kịch vì mắc vi khuẩn kháng kháng sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, kết quả cấy máu xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Đây là một loại siêu vi khuẩn nguy hiểm, có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy vi khuẩn đã gây tổn thương nhiều cơ quan tim, phổi. Đặc biệt, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ ghi nhận các ổ nhồi máu não rải rác ở hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não. Biến chứng này khiến bệnh nhân mất thăng bằng và liệt tay phải (cơ lực 3/5).

Nữ sinh N. được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi thứ phát. Các bác sĩ lên kế hoạch điều trị siêu vi khuẩn tích cực. Tình trạng bệnh nhân dần cải thiện.

Bác sĩ Ánh khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày không đáp ứng điều trị thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của các nhiễm khuẩn nặng.

Ngoài ra, mọi người cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường như nốt xuất huyết nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân, mất thăng bằng. Đây có thể là những cảnh báo nhiễm khuẩn đã lan đến tim hoặc não.

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Từ khóa:   vi khuẩn tụ cầu vàng tin moi siêu vi khuẩn

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