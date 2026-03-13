Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 13/03/2026 16:47

Tin lời truyền miệng đi bó thuốc thầy lang sau tai nạn, một bệnh nhân suýt phải cắt cụt chân do biến chứng viêm mô bào và hoại tử da.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 11/3, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết khoa Chấn thương chỉnh hình vừa tiếp nhận, điều trị một bệnh nhân bị gãy phức tạp 3 mắt cá chân, bán trật khớp cổ chân kèm gãy 1/3 dưới xương chày. Bệnh nhân bị biến chứng viêm mô bào và rối loạn dinh dưỡng mô mềm sau khi tự ý đắp thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo lời bệnh nhân, trước đó người này gặp tai nạn gây đau vùng cẳng chân và cổ chân. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, bệnh nhân nghe lời người quen đi bó thuốc "thầy lang" để chữa đau khớp theo kinh nghiệm dân gian.

Sau hai ngày, vùng cổ chân sưng nề, xuất hiện nhiều bọng nước, da tấy đỏ và đau tăng dần khiến bệnh nhân phải nhập viện.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT scanner), bác sĩ xác định bệnh nhân gãy phức tạp 3 mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày, bán trật khớp cổ chân, rối loạn dinh dưỡng mô mềm và viêm mô bào do đắp thuốc.

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi - Ảnh 1
Chân bệnh nhân bị nổi bóng nước và viêm mô bào - Ảnh: ZNews

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, BS CKII Phạm Văn Nhật, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết đây là trường hợp tổn thương xương phức tạp trên nền mô mềm bị viêm nhiễm, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, quá trình điều trị chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là kiểm soát nhiễm trùng và ổn định mô mềm, xử lý tình trạng viêm mô bào, nuôi dưỡng lại vùng da tổn thương.

Giai đoạn 2 là phẫu thuật kết hợp xương hiện đại. Thay vì dùng vết mổ lớn dễ gây hoại tử da, ê-kíp đã áp dụng phương pháp kết hợp xương xâm lấn tối thiểu qua các đường mổ nhỏ. Cách làm này giúp tránh can thiệp trực tiếp vào vùng xương và mô mềm vốn đã tổn thương.

Bác sĩ Nhật khuyến cáo việc tự ý bó thuốc, đắp lá có thể gây nhiễm trùng, làm mất "thời gian vàng" điều trị. Việc này khiến một ca gãy xương thông thường trở thành phức tạp, thậm chí có nguy cơ cắt cụt chi hoặc để lại di chứng tàn tật lâu dài.

Bác sĩ khuyên người dân khi có chấn thương xương khớp nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị đúng cách, không nghe theo lời truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Người đàn ông tên T. (33 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) trong tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đứng hay đi lại.

Xem thêm
Từ khóa:   đắp thuốc tin moi tự đắp thuốc lá

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 31 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 35 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 38 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 58 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 1 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

Tự ý đắp lá chữa bỏng, người đàn ông suýt mất chân

Tự ý đắp lá chữa bỏng, người đàn ông suýt mất chân

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này