Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Trước đó, báo chí Hong Kong liên tục đưa tin Thái Tư Bối có khả năng rời nhà đài. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó, nữ diễn viên gần như không phản hồi và giữ thái độ im lặng. Chỉ đến khi chính thức đăng tải thông báo trên mạng xã hội, quyết định rời TVB của cô mới được xác nhận.

Thông tin nữ diễn viên Thái Tư Bối (Sisley Choi) rời TVB sau 13 năm làm việc được chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân, khép lại một chặng đường dài tại đài truyền hình lớn nhất Hong Kong, nơi đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Trong bài viết chia sẻ, Thái Tư Bối cho biết quãng thời gian 13 năm tại TVB là một hành trình quan trọng trong sự nghiệp. Cô bày tỏ sự biết ơn đối với nhà đài và những cơ hội đã giúp cô trưởng thành trong nghề diễn xuất. Nữ diễn viên cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới một số lãnh đạo của TVB như Lạc Dịch Linh, Tăng Lệ Trân và Tăng Chí Vỹ, những người đã hỗ trợ cô trong suốt quá trình làm việc.

Trong vài năm gần đây, Thái Tư Bối gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Theo truyền thông Hong Kong, cô đã không tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình nào trong khoảng hai năm. Với một diễn viên từng được xem là gương mặt nổi bật của TVB, việc không có dự án trong thời gian dài là điều khá bất thường.

Thái Tư Bối sinh năm 1991 và được biết đến sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Mùa thi năm đó được đánh giá là một trong những mùa giải có chất lượng cao khi nhiều thí sinh sau này đều đạt được thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Trong nhóm thí sinh nổi bật có Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối, Lưu Ôn Hinh và Trần Vỹ Kỳ. Sau hơn một thập kỷ, phần lớn những gương mặt này đều đã rời TVB, hiện chỉ còn Lưu Bội Nguyệt tiếp tục làm việc tại nhà đài.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Thái Tư Bối từng trở thành nữ diễn viên 9X đầu tiên giành danh hiệu Thị hậu của TVB. Tuy nhiên hành trình của cô cũng gắn liền với nhiều tranh cãi. Khi mới bước vào nghề, nữ diễn viên từng bị chỉ trích vì diễn xuất chưa tốt và giọng nói bị cho là khá the thé. Qua nhiều năm hoạt động, cô dần cải thiện khả năng diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Hong Kong.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Thái Tư Bối cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của truyền thông. Nữ diễn viên từng bị đồn hẹn hò với hơn mười nam nghệ sĩ khác nhau, khiến một số tờ báo giải trí gọi cô là "máy phát điện của TVB". Trong số những tin đồn gây chú ý nhất là mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Vương Hạo Tín, người từng giành danh hiệu Thị đế của TVB. Tin đồn này từng khiến hình ảnh của cô chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt khi có thông tin liên quan đến câu chuyện người thứ ba. Tuy nhiên Thái Tư Bối luôn phủ nhận những cáo buộc này.

Trong số nhiều tin đồn tình cảm, nữ diễn viên chỉ công khai thừa nhận một người bạn trai là nam diễn viên Mạch Thu Thành. Hiện nay, Mạch Thu Thành đã kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Thang Di.