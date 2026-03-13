Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 18:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc trong nửa cuối tháng 3 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, vận trình của người tuổi Thân tăng đôi phần thuận lợi trong ngày cuối tuần này. Dù làm trong lĩnh vực gì thì bản mệnh cũng thu về không ít thành quả, không chỉ khiến bạn hài lòng mà với một số người còn cơ hội chạm tay đến đích đến mà mình mơ ước bấy lâu. Lại thêm Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc càng khiến con giáp này không kiềm được niềm hạnh phúc trên gương mặt.  

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đào hoa khoe sắc, phương diện tình cảm của con giáp tuổi Thân rực rỡ hơn hẳn trong ngày ngũ hành tương sinh này. Lứa đôi tìm được tiếng nói chung, ngày càng thể hiện được sự hòa hợp từ trong ra ngoài khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn nhờ được Tam Hợp che chở. Công việc trong ngày hôm nay diễn ra khá trôi chảy. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này thể hiện năng lực của mình và ghi điểm với cấp trên. Tuy nhiên, cơ hội mở ra cũng đồng nghĩa với việc áp lực, trách nhiệm sẽ tăng cao, bạn cũng nên có sự chuẩn bị tinh thần. 

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí tăng cao nên vận trình tài lộc dồi dào. Không thể coi thường khả năng kiếm tiền và cách chi tiêu khoa học, hợp lý của người tuổi này. Nhờ đó các khoản tích lũy của bạn ngày một nhiều hơn, bạn cũng rất biết cách đầu tư để lãi mẹ đẻ lãi con.

Con giáp tuổi Tuất 

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, Chính Tài dự báo về một tình hình tài chính đáng mơ ước, có thể thu nhập chưa gia tăng nhiều nhưng vì bạn biết cân đối mọi thứ hợp lý nên số tiền tiết kiệm đã tăng kha khá.

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian tràn ngập tình yêu đối với con giáp tuổi Tuất khi chuyện tình cảm của bạn sẽ có những tiến triển tích cực. Những cảm nhận của bạn về người ấy rất đúng đắn, những ưu điểm của họ đang được phát huy và bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Nửa cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nhảy xuống cứu người phụ nữ bị cuốn trôi đuối nước khiến 3 người tử vong thương tâm

Nhảy xuống cứu người phụ nữ bị cuốn trôi đuối nước khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 41 phút trước
Đang lái xe, tài xế phát hiện cảnh tượng con hổ đang rình mồi bên vệ đường

Đang lái xe, tài xế phát hiện cảnh tượng con hổ đang rình mồi bên vệ đường

Video 2 giờ 56 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 3 giờ 11 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an