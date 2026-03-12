Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa Tiền Tài, Quý Nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón cơn mưa Tiền Tài, Quý Nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn từ nay đến hết tháng 3 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, Chính Quan tương trợ, người tuổi Sửu rất ham học hỏi trong thời điểm này. Bạn không chỉ học hỏi trong sách vở mà còn kết hợp quan sát thực tế và lắng nghe mọi người xung quanh, khiến kiến thức của mình phong phú hơn nhanh chóng. 

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa Tiền Tài, Quý Nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, bạn bắt tay vào làm công việc gì cũng sẽ đạt được kết quả cao. Hơn nữa, bạn còn cởi mở với mọi người nên ai cũng cảm thấy vô cùng yêu mến. Người làm kinh doanh có thể gặp được đối tác triển vọng. 

 

Người độc thân có mối quan hệ tốt với người khác giới và có cơ hội yêu đương. Các cặp đôi có cơ hội đi ăn uống và mua sắm với người yêu, 2 bạn đối xử dịu dàng và chu đáo với nhau, sự thân mật tăng lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, Thiên Ấn chiếu mệnh nên Mão sẽ làm khá nhiều việc quan trọng cho công việc đầu năm của mình vào ngày này. Những người đang làm quan, cần thi cử đỗ đạt hoặc xuất ngoại trong năm nay thì ngày này nên dậy sớm đi lễ chùa, phóng sinh, mua muối cầu bình an và may mắn cho mình.

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa Tiền Tài, Quý Nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp nên đường tài lộc cũng đang nở rộ. Một niềm vui lớn về tiền bạc đang tới, đó sẽ là tin vui của cả một tập thể hoặc gia đình. Kết quả của hành trình nỗ lực cố gắng, quả ngọt của những người đã gieo hạt giống tốt sẽ hiện rõ ra.

Một người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ hỗ trợ bạn trên hành trình sắp tới, họ rất yêu thương và trân trọng bạn nhưng không thể hiện ra bên ngoài, vì thế nên bạn vẫn không hề hay biết. Nếu Mão chịu khó giao tiếp, bạn sẽ thu về thêm nhiều quý nhân tương trợ cho mình trong những lần đi chơi.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông thái cho người tuổi Ngọ. Hôm nay bạn làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát. Tuổi này còn hay giúp đỡ đồng nghiệp nhưng đừng dễ dãi quá kẻo bị lợi dụng. Muốn có thành tựu lớn thì bạn phải liều lĩnh hơn nữa, đừng ngại vất vả. 

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa Tiền Tài, Quý Nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, Ngọ nên cảnh giác cao độ với những trò lửa đảo trên mạng xã hội, đừng bị dụ dỗ kẻo mất tiền lúc nào không hay. Tuy nhiên may mắn là thu nhập của bạn vẫn ổn định, không có dấu hiệu hao hụt trong thời gian tới đây. 

Cục diện Hỏa Kim tương khắc đem lại sự buồn bã cho tình duyên của Ngọ. Bạn trẻ tuổi ngày hôm nay dễ bị người khác bùng hẹn đột xuất, thực ra bạn không quan trọng với người ta như bạn vẫn nghĩ đâu. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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