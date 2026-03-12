Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), Tam Hội xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần là điều đáng mừng, cục diện tử vi này sẽ giúp bạn hóa giải rất nhiều khó khăn và trở ngại trước đó, đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ thì kết quả chắc chắn sẽ đáng để ăn mừng.

Tuy công việc tiến triển thuận lợi không có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy nhớ rằng ở vị trí càng cao thì càng dễ trở thành tâm điểm chú ý, xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích, hạ bệ.

Sự nghiệp thuận lợi thì các mối quan hệ xung quanh bản mệnh cũng như tình cảm đôi lứa, vợ chồng của những chú Hổ cũng vô cùng hài hòa, tốt đẹp. Tình yêu thăng hoa giúp người tuổi Dần có thêm niềm tin vào những kế hoạch trong tương lai của hai người.

Con giáp tuổi Thân

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Thân và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm gia đình mình càng thêm phần gắn bó.

May mắn hơn, Thực Thần phù trợ giúp bản mệnh đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. Chỉ cần mở rộng mối quan hệ của mình, bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá.

Con giáp tuổi Mùi

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau để tìm ra phương án giải quyết hoặc cùng chung vui.

Nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Nhân những ngày đầu năm mới, hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn.

Chính Tài là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể nhận được một khoản tiền mừng từ cấp trên, đối tác, khách hàng hoặc từ bạn bè, người thân của mình.

