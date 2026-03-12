Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI trong 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), người tuổi Tỵ có ngày tốt lành nhờ được Chính Tài chiếu mệnh. Nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống ổn định, giảm bớt nhiều mối lo toan. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch vui chơi giải trí hay nuông chiều bản thân. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cát tinh nâng đỡ vận trình, công việc của bạn cũng khá suôn sẻ. Con giáp này khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao xuất sắc, nhờ vậy mà cấp trên, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tán thưởng. Bản mệnh cũng được thêm phần tự tin, tăng sức sáng tạo.

 

Mộc sinh Hỏa, tuổi Tỵ đón đường tình duyên tốt đẹp. Người độc thân có thể sẽ được mai mối, gặp gỡ đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này, bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có suy nghĩ cởi mở trong chuyện tình cảm nên mọi thứ tiến triển rất tự nhiên, đây quả là một tín hiệu tích cực.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), Tam Hội xuất hiện lúc này cho thấy con giáp tuổi Thìn được đón nhận tình yêu thương thật nhiều, không chỉ là bạn bè an ủi mà còn nhận được sự quan tâm của người thân. Nếu có người yêu thì hứa hẹn hôm nay là ngày hạnh phúc của bạn.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài dự báo những người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ nhận thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Đối với những người đầu tư hoặc kinh doanh, khả năng đón nhận những cơ hội sinh lời rất cao, nhờ vào sự giúp đỡ của Thần Tài. 

Nhưng một điều mà bản mệnh nên nhớ đó là thắng không kiêu, bại không nản. Với số tiền mình kiếm được nên để phần lớn để tiết kiệm, đề phòng cho khi khó khăn vì không ai biết được tương lai bạn có dễ kiếm được tiền như lúc này hay không.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có thể dành thời gian để xác định hướng đi, mục tiêu của mình trong năm mới. Nếu bạn chịu cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể kí kết hợp đồng hoặc gặp gỡ đối tác trong ngày hôm nay. Song phương có nhiều quan điểm và cách làm việc tương đồng chắc chắn sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về khoản tiền dư dả.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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