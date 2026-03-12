Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI trong 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), người tuổi Tỵ có ngày tốt lành nhờ được Chính Tài chiếu mệnh. Nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống ổn định, giảm bớt nhiều mối lo toan. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch vui chơi giải trí hay nuông chiều bản thân. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cát tinh nâng đỡ vận trình, công việc của bạn cũng khá suôn sẻ. Con giáp này khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao xuất sắc, nhờ vậy mà cấp trên, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tán thưởng. Bản mệnh cũng được thêm phần tự tin, tăng sức sáng tạo.

 

Mộc sinh Hỏa, tuổi Tỵ đón đường tình duyên tốt đẹp. Người độc thân có thể sẽ được mai mối, gặp gỡ đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này, bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có suy nghĩ cởi mở trong chuyện tình cảm nên mọi thứ tiến triển rất tự nhiên, đây quả là một tín hiệu tích cực.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), Tam Hội xuất hiện lúc này cho thấy con giáp tuổi Thìn được đón nhận tình yêu thương thật nhiều, không chỉ là bạn bè an ủi mà còn nhận được sự quan tâm của người thân. Nếu có người yêu thì hứa hẹn hôm nay là ngày hạnh phúc của bạn.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài dự báo những người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ nhận thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Đối với những người đầu tư hoặc kinh doanh, khả năng đón nhận những cơ hội sinh lời rất cao, nhờ vào sự giúp đỡ của Thần Tài. 

Nhưng một điều mà bản mệnh nên nhớ đó là thắng không kiêu, bại không nản. Với số tiền mình kiếm được nên để phần lớn để tiết kiệm, đề phòng cho khi khó khăn vì không ai biết được tương lai bạn có dễ kiếm được tiền như lúc này hay không.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có thể dành thời gian để xác định hướng đi, mục tiêu của mình trong năm mới. Nếu bạn chịu cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể kí kết hợp đồng hoặc gặp gỡ đối tác trong ngày hôm nay. Song phương có nhiều quan điểm và cách làm việc tương đồng chắc chắn sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về khoản tiền dư dả.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví trong thời gian này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Làm đẹp 2 giờ 9 phút trước
Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 39 phút trước
Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 3 ngày tới (15/3), 3 con giáp tới thời hoàng kim hứng đủ Lộc Trời, đại Cát đại Lợi, an cư lạc nghiệp, mua nhà tậu xe

Đúng 3 ngày tới (15/3), 3 con giáp tới thời hoàng kim hứng đủ Lộc Trời, đại Cát đại Lợi, an cư lạc nghiệp, mua nhà tậu xe

Đúng 12h hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h hôm nay, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/3/2026, 3 con giáp tiền tài đến tay, lên đời đổi vận, giàu có trong chớp mắt, làm gì cũng như ý

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/3/2026, 3 con giáp tiền tài đến tay, lên đời đổi vận, giàu có trong chớp mắt, làm gì cũng như ý