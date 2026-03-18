TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đời sống 18/03/2026 10:26

Cơ sở thuộc hộ kinh doanh BN Center (số 372 đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung) quảng bá chữa các bệnh về tóc và da đầu, nhưng thực chất hoạt động không phép, lừa đảo khách hàng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Xuân (SN 1994) và Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Xuân bị bắt tạm giam, Giang được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hộ kinh doanh BN Center, địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, do bà Trần Thị Xuân đứng tên chủ hộ kinh doanh.

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Trần Thị Xuân, người đứng tên pháp lý của Hộ kinh doanh BN Center bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hộ kinh doanh BN Center do Lê Thị Thanh Giang làm chủ. Tuy nhiên, Giang nhờ Trần Thị Xuân đứng tên đăng ký kinh doanh.

BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là cơ sở khám chữa bệnh, chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sĩ chuyên môn cao để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, hộ kinh doanh BN Center không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế. Dù vậy, khi có khách hàng đến điều trị, các đối tượng tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sĩ tiến hành điều trị cho bệnh nhân, thu tiền của khách hàng.

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Người chủ thật sự của BN Center là Lê Thị Thanh Giang, được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin VietNamNet, bước đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 50 khách hàng đã đến điều trị tại cơ sở này, với tổng số tiền thanh toán hơn 2,06 tỷ đồng. Nhiều người phản ánh việc điều trị không đạt hiệu quả như cam kết nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối với các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản mà các bị can đã chiếm đoạt.

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