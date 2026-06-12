La Vân Hi chuyển hướng tổ chức concert sau thời gian thiếu dự án mới

Mới đây, nam diễn viên La Vân Hi chính thức công bố chuyến lưu diễn cá nhân mang tên “Hi giới vô hạn kịch trường”. Concert đầu tiên tại Nam Kinh (Trung Quốc) vào ngày 25/7 vừa mở bán vé đã lập tức gây sốt.

Nam diễn viên La Vân Hi vừa công bố chuyến lưu diễn cá nhân mang tên “Hi giới vô hạn kịch trường”, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc) vào ngày 25/7 nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực khi lượng vé mở bán nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút từ concert, sự nghiệp diễn xuất của La Vân Hi cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ với vai Nhuận Ngọc trong “Hương mật tựa khói sương” và Đạm Đài Tẫn trong “Trường nguyệt tẫn minh”, nam diễn viên hiện chưa có dự án mới được khởi quay sau khi hoàn thành “Thủy long ngâm” vào cuối năm 2025.

Sau thành công của “Trường nguyệt tẫn minh”, các tác phẩm tiếp theo của La Vân Hi không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng. “Người yêu hệ chữa lành”, “Nhan tâm ký” hay “Thủy long ngâm” đều có thành tích khá khiêm tốn so với mức đầu tư và danh tiếng của nam diễn viên. Điều này khiến vị thế của anh trên thị trường phim ảnh phần nào bị ảnh hưởng.

Nhiều nguồn tin cho rằng việc kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ sau 10 năm hợp tác cũng tác động đến sự nghiệp của La Vân Hi. Sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về các điều khoản mới, nam diễn viên quyết định hoạt động độc lập, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận dự án và nguồn lực quảng bá.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn nhận định hình tượng quen thuộc trên màn ảnh cũng là thách thức đối với La Vân Hi. Anh được đánh giá cao ở dòng phim cổ trang nhờ ngoại hình thư sinh và khả năng thể hiện những nhân vật nội tâm, nhưng việc lặp lại nhiều dạng vai tương đồng khiến khán giả dần cảm thấy thiếu mới mẻ.

Trong bối cảnh chưa có dự án nổi bật mới, việc tổ chức concert được xem là cách để La Vân Hi duy trì sự kết nối với người hâm mộ và giữ sức nóng tên tuổi trong làng giải trí.

Phim AI của Trung Quốc bị gỡ bỏ vì dùng hình ảnh giống La Vân Hi Gần đây, một phim ngắn AI đã bị nền tảng gỡ bỏ sau khi nhân vật trong phim có ngoại hình được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng lại có mức độ tương đồng cao với một diễn viên ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-van-hi-chuyen-huong-to-chuc-concert-sau-thoi-gian-thieu-du-an-moi-761802.html