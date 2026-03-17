La Vân Hi được kỳ vọng 'lội ngược dòng' sau loạt phim không thành công

Trong bối cảnh đó, dự án cổ trang phá án “Mị ảnh thần bổ” do La Vân Hi và nữ diễn viên Thẩm Vũ Khiết đóng chính đang được kỳ vọng sẽ giúp anh lấy lại phong độ. Mới đây, loạt ảnh tạo hình đầu tiên của phim đã được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Hai bộ phim gần đây do La Vân Hi đóng chính là “Thủy long ngâm” và “Bóc kén” lại không đạt thành tích như kỳ vọng cả về danh tiếng lẫn tỉ suất người xem, khiến sức hút của nam diễn viên phần nào sụt giảm.

Nhân vật của La Vân Hi sẽ cùng nữ pháp y Bạch Trân Châu (Thẩm Vũ Khiết thủ vai) hợp sức phá giải nhiều vụ án bí ẩn. Không ít khán giả dự đoán “Mị ảnh thần bổ” có thể trở thành tác phẩm giúp nam diễn viên “lội ngược dòng”, khôi phục sức hút của mình.

Trong phim, La Vân Hi vào vai một bổ khoái nổi tiếng với tài phá án như thần. Tạo hình của nam diễn viên gây ấn tượng với bộ hoa phục lụa mỏng màu xám trắng kết hợp chiếc phát quang mạ vàng tinh xảo búi tóc, ánh mắt sắc sảo toát lên vẻ thông minh và nhanh nhạy.

Trước đó, việc “Thủy long ngâm” và “Bóc kén” có thành tích kém được cho là liên quan đến việc hợp đồng 10 năm giữa La Vân Hi và công ty quản lý đã hết hạn, nhưng nam diễn viên không có ý định gia hạn. Có tin đồn cho rằng phía công ty vì thế đã gần như không triển khai chiến dịch quảng bá cho 2 dự án này, khiến người hâm mộ của anh bức xúc. Dù vậy, bất chấp kết quả chưa như mong đợi của các phim gần đây, La Vân Hi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim mới.

Khi thông tin La Vân Hi và Thẩm Vũ Khiết được công bố là cặp đôi chính của “Mị ảnh thần bổ”, ban đầu không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một số cho rằng độ nổi tiếng của nam diễn viên đã giảm nên mới được ghép cặp với bạn diễn có danh tiếng thấp hơn.

Tuy nhiên, khi dàn diễn viên phụ dần được hé lộ, kỳ vọng dành cho bộ phim cũng tăng lên. Danh sách này gồm những cái tên đáng chú ý như Phương Dật Luân, Từ Chính Khê và Diệp Tổ Tân, cùng loạt hình ảnh tạo hình được đánh giá là chỉn chu và bắt mắt.

“Mị ảnh thần bổ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vương Kha. Nội dung xoay quanh Thanh Dương công tử Lê Tư (La Vân Hi đóng chính), người bí mật gia nhập Thần Bổ Ty để điều tra nguyên nhân cái chết của Tứ hoàng tử.

Tại đây, anh gặp nữ pháp y hàng đầu thiên hạ Bạch Trân Châu (Thẩm Vũ Khiết thủ vai) và “Quỷ bổ” Mông Duệ (Phương Dật Luân đảm nhận) - một cao thủ võ công nhưng mang mối thù sâu nặng. Ba người hợp thành một tổ phá án, lần lượt giải mã hàng loạt vụ án kỳ dị trước khi cùng nhau phanh phui một âm mưu chấn động.

Bộ phim hội tụ nhiều yếu tố ăn khách của dòng phim cổ trang Trung Quốc những năm gần đây, từ phá án, ân oán giang hồ, tranh đấu quyền lực chốn triều đình cho đến mô-típ báo thù diệt môn. Với tạo hình nhân vật được đầu tư công phu và dàn diễn viên được đánh giá là phù hợp với hình tượng trong nguyên tác, nhiều khán giả tin rằng “Mị ảnh thần bổ” có thể trở thành “cú hích” giúp La Vân Hi lấy lại vị thế nam thần của màn ảnh Hoa ngữ.