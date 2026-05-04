Giá vàng hôm nay, ngày 4/5/2026: Trong nước tăng mạnh, ngược chiều thế giới

Đời sống 04/05/2026 09:18

Hôm nay, ngày 4/5/2026 giá vàng trong nước quay đầu tăng trong khi thế giới giảm mạnh ngay phiên giao dịch đầu tuần.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng; ACB mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 164,5 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 163,1 triệu đồng, bán ra 166,1 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tăng. 

Theo báo VietNamNet, giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh do chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô. Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.685 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên đỉnh gần 4.730 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm mạnh trong các phiên kế tiếp.

Áp lực bán gia tăng khi giá dầu thô tăng cao, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang làm gia tăng khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Đến giữa tuần, giá vàng tiếp tục lao dốc, chạm đáy khoảng 4.510 USD/ounce. Dù có nhịp hồi lên vùng 4.560 USD, thị trường lại chịu thêm áp lực sau tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quan điểm thận trọng và có phần “diều hâu” của Fed, cùng những bất đồng trong nội bộ về lộ trình lãi suất, làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Về cuối tuần, thị trường ghi nhận sự phục hồi nhẹ. Giá vàng có thời điểm tăng lên gần 4.650 USD/ounce trong phiên thứ Năm và giữ được đà hồi phục trong phiên thứ Sáu, nhờ tâm lý thị trường ổn định hơn và yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.615 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.617 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm gần 2%.

Tâm điểm thị trường tuần tới sẽ là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP. Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) sẽ cho thấy sức khỏe của khu vực dịch vụ.

Hôm nay, ngày 3/5/2026, giá vàng liên tục giảm nhưng các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào sự phục hồi trở lại của kim loại quý.

