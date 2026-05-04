Hà Nội: Hơn chục người nâng xe buýt để cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe sau va chạm giao thông

Sau khi va chạm với xe buýt, người phụ nữ kẹt dưới gầm xe, nạn nhân mắc kẹt, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt mang BKS 29E-208.xx di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cảnh sát, cú va chạm khiến chiếc xe máy và nữ tài xế bị chui xuống gầm xe buýt, nạn nhân mắc kẹt, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cử cán bộ tới hiện trường.

Lực lượng chức năng và người đi đường giải cứu nạn nhân. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với gần 20 người dân hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài.

Tới khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường được giải phóng, nữ tài xế xe máy được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

