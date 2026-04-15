Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Đời sống 15/04/2026 10:21

Trong đêm 14/4 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn nghiêm trọng. Điểm chung đáng báo động là cả hai tài xế gây tai nạn đều trong tình trạng say xỉn với mức nồng độ cồn vi phạm chạm ngưỡng 'kịch khung'.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 23h ngày 14/4, một nam tài xế điều khiển ô tô con mang BKS 30L-016.xx di chuyển từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao xe vào cửa hàng cầm đồ ở số 890 đường Láng (phường Láng, TP Hà Nội).

Theo nhân chứng, rất may khi đó cửa hàng cầm đồ đã đóng cửa, phần đầu chiếc ô tô húc vào cánh cửa cuốn và bị hư hỏng.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn ở số 890 đường Láng (phường Láng, TP Hà Nội). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ô tô.

Theo đó, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là 0,441mg/lít khí thở. Với vi phạm này, tài xế ô tô đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Cũng trong đêm 14/4, cũng trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ tai nạn ô tô liên hoàn tại phường Vĩnh Tuy. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, đêm 14/4, xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS 30K-366.xx do ông LTK (trú Hà Nội) điều khiển đi trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung - Ảnh 2
Vụ tai nạn liên hoàn trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Sau đó, chiếc xe ông K điều khiển tông trúng máy BKS 29AN-021.xx do anh NVM (trú Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều. Chưa dừng lại ở đó, ông K tiếp tục điều khiển xe lao trực diện vào vòng xuyến và tông trúng xe máy BKS 29D2-333.xx do anh NTH (trú Hà Nội) điều khiển chở vợ ngồi sau. Vụ tai nạn làm vợ của anh H bị thương phải nhập viện cấp cứu, anh H và anh M bị xây xát.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 4 và Công an phường Vĩnh Tuy có mặt tại hiện trường phân làn tránh ách tắc giao thông, hỗ trợ nạn nhân đi cơ sở y tế và điều tra vụ tai nạn.

Sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, ông K vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212mg/lít khí thở.

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Tối 13/4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

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