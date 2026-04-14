Xe ben chở đá lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong thương tâm

Đời sống 14/04/2026 05:30

Tối 13/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp công an phường Trảng Dài điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gần 16h ngày 13/4, xe ben mang biển số Đồng Nai lưu thông trên đường Bùng Binh (rộng khoảng 4m), theo hướng từ khu vực Thiện Tân ra đường ĐT 768. Khi còn cách nút giao khoảng 500m, xe này xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ do một phụ nữ 64 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ô tô mất lái, lao xuống mương nước rộng hơn 4m, sâu gần 2m bên trái đường. Ngay sau đó, xe ben lật nghiêng, đè trực tiếp lên ô tô. Hàng tấn đá trên thùng xe đổ xuống, phủ kín khu vực, khiến nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Tại hiện trường, vệt phanh của xe ben kéo dài khoảng 50m. Người dân cùng tài xế xe ben nỗ lực cứu nạn nhưng không thể tiếp cận nạn nhân, buộc phải báo lực lượng chức năng.

Xe ben chở đá lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 1
Xe ben lật nghiêng bên đường, đè lên ô tô 4 chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, nhận tin báo, lực lượng cứu hộ điều hai xe chuyên dụng đến hiện trường. Xe cẩu được huy động để nâng xe ben, tạo khoảng trống cho lực lượng chức năng phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài. 

Dù được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cách đó khoảng 7km cấp cứu, người phụ nữ đã không qua khỏi.

Đường Bùng Binh dài khoảng 4km, nằm gần các mỏ đá khu vực Thiện Tân nên thường xuyên có xe ben, xe tải nặng lưu thông với mật độ cao. Tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện lớn khiến nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn, đồng thời gây bụi bặm, ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc tuyến.

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