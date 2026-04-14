Xe ben chở đá lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong thương tâm

Đời sống 14/04/2026 05:30

Tối 13/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp công an phường Trảng Dài điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gần 16h ngày 13/4, xe ben mang biển số Đồng Nai lưu thông trên đường Bùng Binh (rộng khoảng 4m), theo hướng từ khu vực Thiện Tân ra đường ĐT 768. Khi còn cách nút giao khoảng 500m, xe này xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ do một phụ nữ 64 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ô tô mất lái, lao xuống mương nước rộng hơn 4m, sâu gần 2m bên trái đường. Ngay sau đó, xe ben lật nghiêng, đè trực tiếp lên ô tô. Hàng tấn đá trên thùng xe đổ xuống, phủ kín khu vực, khiến nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Tại hiện trường, vệt phanh của xe ben kéo dài khoảng 50m. Người dân cùng tài xế xe ben nỗ lực cứu nạn nhưng không thể tiếp cận nạn nhân, buộc phải báo lực lượng chức năng.

Xe ben lật nghiêng bên đường, đè lên ô tô 4 chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, nhận tin báo, lực lượng cứu hộ điều hai xe chuyên dụng đến hiện trường. Xe cẩu được huy động để nâng xe ben, tạo khoảng trống cho lực lượng chức năng phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài. 

Dù được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cách đó khoảng 7km cấp cứu, người phụ nữ đã không qua khỏi.

Đường Bùng Binh dài khoảng 4km, nằm gần các mỏ đá khu vực Thiện Tân nên thường xuyên có xe ben, xe tải nặng lưu thông với mật độ cao. Tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện lớn khiến nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn, đồng thời gây bụi bặm, ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc tuyến.

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Sáng 13/4, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang thụ lý, xác minh làm rõ vụ việc một nữ sinh bị nhiều nam sinh hành hung trước cổng trường.

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/4/2026), 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/4/2026), 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/4/2026), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Cuối ngày hôm nay (14/4/2026), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/4/2026, 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TP.HCM

Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển cứu người: Cha mẹ thất thần ngồi lặng bên di ảnh con

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân lúc rạng sáng, 1 người tử vong thương tâm

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân lúc rạng sáng, 1 người tử vong thương tâm