Danh tính người đàn ông lao xuống sông cứu sống người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu

Đời sống 13/04/2026 14:15

Ngày 13/4, theo thông tin từ Công an xã Vạn An (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con nhảy cầu và may mắn được một người đàn ông cứu sống.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 19h ngày 12/4, người dân phát hiện hai mẹ con nhảy từ cầu Nam Đàn (thuộc xã Vạn An) xuống sông, chới với giữa dòng nước. Nhiều người lập tức hô hoán, kêu cứu và thông báo cho lực lượng chức năng.

 

Thời điểm này, anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, trú tại địa phương) đang đi dạo gần khu vực trên.

Danh tính người đàn ông lao xuống sông cứu sống người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu - Ảnh 1
Anh Khánh bị thương sau khi cứu sống hai mẹ con

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, phát hiện có người nhảy cầu tự tử, anh Nguyễn Trọng Khánh đã lập tức lao xuống dòng nước sâu, chảy xiết phối hợp cùng một số người dân tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ.

Nhờ được cứu kịp thời, cả hai mẹ con đều giữ được tính mạng. Sau khi lên bờ, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con và bật khóc trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Được biết, trong quá trình cứu hai mẹ con, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, người dân đã nhanh chóng đưa anh Khánh đến cơ sở y tế xử lý vết thương ngay sau đó.

 

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng tiên lượng nặng

Nhiều nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại TPHCM hôm 12/4 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 với tiên lượng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   hai mẹ con nhảy cầu tin moi cứu người

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Tâm sự gia đình 18 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

