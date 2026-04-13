Chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 ông cháu thương vong

Đời sống 13/04/2026 12:02

Xe công nông do ông cầm lái chở 2 cháu băng qua đường dân sinh tự mở cắt ngang đường sắt ở xã Ô Loan, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) và bị tàu lửa SE9 tông. Tai nạn khiến 1 cháu bé chết tại chỗ, 2 ông cháu còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 12/4, ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Ô Loan - cho biết khoảng 14h46, tàu lửa SE9 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km1174+300 đã xảy ra tai nạn với một xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở (không được phép).

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái phát hiện xe công nông băng qua đường sắt nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ruộng cỏ bên cạnh.

Chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 ông cháu thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe công nông ông M. chở 2 cháu bị biến dạng sau tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm trên, ông T.V.M. (59 tuổi) điều khiển xe công nông, trên xe chở cháu ngoại 12 tuổi và cháu nội 10 tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu bé 10 tuổi chết tại chỗ, ông M. và cháu bé 12 tuổi bị thương, đã được chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại hiện trường xe công nông biến dạng. Tàu lửa SE9 phải tạm dừng để xử lý vụ việc, sau đó đã tiếp tục hành trình vào khoảng 15h16 cùng ngày.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết hiện hai ông cháu đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu, ông M. bị sây sát và gãy xương gót chân, trong khi cháu nhỏ cũng bị gãy xương cẳng tay. Các bác sĩ đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp, cư dân hoảng loạn chạy thoát thân

Khoảng 13h15, lửa phát ra từ logia của căn hộ ở tầng 10, tòa L6, khu chung cư cao cấp thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, cách ga metro Tân Cảng khoảng 500 m. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Cháy trong sân nhà dân ở TP.HCM, nhiều xe máy của công nhân bị thiêu rụi

