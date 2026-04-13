Chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 ông cháu thương vong

Đời sống 13/04/2026 12:02

Xe công nông do ông cầm lái chở 2 cháu băng qua đường dân sinh tự mở cắt ngang đường sắt ở xã Ô Loan, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) và bị tàu lửa SE9 tông. Tai nạn khiến 1 cháu bé chết tại chỗ, 2 ông cháu còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 12/4, ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Ô Loan - cho biết khoảng 14h46, tàu lửa SE9 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km1174+300 đã xảy ra tai nạn với một xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở (không được phép).

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái phát hiện xe công nông băng qua đường sắt nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ruộng cỏ bên cạnh.

Chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 ông cháu thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe công nông ông M. chở 2 cháu bị biến dạng sau tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm trên, ông T.V.M. (59 tuổi) điều khiển xe công nông, trên xe chở cháu ngoại 12 tuổi và cháu nội 10 tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu bé 10 tuổi chết tại chỗ, ông M. và cháu bé 12 tuổi bị thương, đã được chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại hiện trường xe công nông biến dạng. Tàu lửa SE9 phải tạm dừng để xử lý vụ việc, sau đó đã tiếp tục hành trình vào khoảng 15h16 cùng ngày.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết hiện hai ông cháu đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu, ông M. bị sây sát và gãy xương gót chân, trong khi cháu nhỏ cũng bị gãy xương cẳng tay. Các bác sĩ đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp, cư dân hoảng loạn chạy thoát thân

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp, cư dân hoảng loạn chạy thoát thân

Khoảng 13h15, lửa phát ra từ logia của căn hộ ở tầng 10, tòa L6, khu chung cư cao cấp thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, cách ga metro Tân Cảng khoảng 500 m. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn đường sắt tai nạn giao thông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong