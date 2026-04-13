Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp, cư dân hoảng loạn chạy thoát thân

Đời sống 13/04/2026 05:15

Khoảng 13h15, lửa phát ra từ logia của căn hộ ở tầng 10, tòa L6, khu chung cư cao cấp thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, cách ga metro Tân Cảng khoảng 500 m. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 13h ngày 11/4, khói đen kèm lửa lớn bất ngờ bốc lên từ khu vực logia của một căn hộ ở tầng 10, tòa L6. Thời điểm này, chủ căn hộ đi vắng.

Ngay khi phát hiện khói, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt liên hồi. Sự việc xảy ra vào giữa trưa khiến hàng trăm cư dân tại các tầng lân cận vô cùng hoảng hốt.

Nghe tiếng chuông báo cháy và loa thông báo khẩn từ Ban quản lý, hàng trăm cư dân vội bế con nhỏ chạy vào lối thoát hiểm bằng thang bộ.

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp, cư dân hoảng loạn chạy thoát thân - Ảnh 1
Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 10 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã triển khai xe thang cao gần 15m để tiếp cận trực tiếp vị trí cháy từ phía ngoài tòa nhà. Đồng thời, các chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai mũi tấn công từ bên trong. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và ngăn không để lan sang các căn hộ lân cận.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã làm hư hại một số thiết bị điện tử tại khu vực logia và khiến phần ngoài căn hộ bị ám khói đen kịt.

Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng nhận định bước đầu có thể do chập điện tại khu vực dàn nóng máy lạnh đặt ngoài logia dẫn đến hỏa hoạn.

Hiện tại, khu vực xung quanh tòa L6 vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

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