Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh

Đời sống 29/05/2026 15:26

Đi bơi dịch vụ ở bể của trường THPT Nguyễn Du, ba học sinh 9-13 tuổi bị ngất, phải đi cấp cứu, nghi do điện giật.

Theo thông tin báo Dân Trí, Công an xã Quảng Hà đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ ba trẻ em bất tỉnh khi bơi tại một bể bơi dịch vụ trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du, thôn Ngô Quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 28/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc ba trẻ em gặp nạn tại bể bơi. Các cháu gồm N.Đ.T. (12 tuổi); N.Đ.P. (8 tuổi, cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà) và N.T.C. (8 tuổi, trú tại xã Ba Chẽ).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V.Đ.M., chủ bể bơi và là người trực tiếp trông coi thời điểm xảy ra sự việc, cho biết trong bể có 5 trẻ đang bơi. Sau đó, ông phát hiện ba cháu bất tỉnh.

Ông Minh cùng các công nhân đang thi công trong khuôn viên trường và giáo viên nhà trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu, đồng thời chuyển đến Bệnh viện đa khoa Móng Cái - Cơ sở 2 cấp cứu.

Ba nam sinh nghi bị điện giật ở bể bơi trường học ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Khu vự xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo báo Tiền Phong, theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu Ng.Đ.T. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, cháu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Cháu Ng.Đ.P. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến điều trị. Cháu Ng.T.C. hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại khoa Nhi.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy kiểm tra khu vực mái che bể bơi. Lực lượng chức năng phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ kim loại của mái tôn che nắng.

Kết quả kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng cho thấy khu vực này có điện. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có thể liên quan đến hiện tượng rò rỉ điện.

Công an đã triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Phòng: Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi điện giật

Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng Bếp Làng Hoa (địa chỉ tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, Hải Phòng) về việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu bếp, nghi do điện giật.

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

