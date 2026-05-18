Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng Bếp Làng Hoa (địa chỉ tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, Hải Phòng) về việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu bếp, nghi do điện giật.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 17/5, tại một nhà hàng trên phố Lũng Đông, tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc khiến hai nhân viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đồng nghiệp phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trong khu vực bếp, nghi bị điện giật nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Lao Động.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng liên ngành có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Lao Động, danh tính 2 nạn nhân là chị L.T.M (sinh năm 1988) và anh N.V.N (sinh năm 1992, cùng trú phường Hải An). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hải An phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

