Hải Phòng: Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi điện giật

Đời sống 18/05/2026 09:40

Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng Bếp Làng Hoa (địa chỉ tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, Hải Phòng) về việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu bếp, nghi do điện giật.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 17/5, tại một nhà hàng trên phố Lũng Đông, tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc khiến hai nhân viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đồng nghiệp phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trong khu vực bếp, nghi bị điện giật nên báo cơ quan chức năng.

Hải Phòng: Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi điện giật - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Lao Động. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng liên ngành có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Lao Động, danh tính 2 nạn nhân là chị L.T.M (sinh năm 1988) và anh N.V.N (sinh năm 1992, cùng trú phường Hải An). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hải An phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhi 9 tuổi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   nghi điện giật tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Mỹ phẩm Saras Beauty: Giải pháp chăm sóc da tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Mỹ phẩm Saras Beauty: Giải pháp chăm sóc da tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Trang điểm 1 giờ 39 phút trước
Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Khác biệt hoàn toàn với lăn khử mùi thông thường

Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Khác biệt hoàn toàn với lăn khử mùi thông thường

Làm đẹp 1 giờ 48 phút trước
Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Vì sao người xưa dặn mượn củi, mượn giày thì nên từ chối?

Vì sao người xưa dặn mượn củi, mượn giày thì nên từ chối?

Chuyện lạ 2 giờ 6 phút trước
Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Sống khỏe 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 18/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 18/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng đổi xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng đổi xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch

Du lịch 2 giờ 8 phút trước
Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Người dùng tự ‘bán’ dữ liệu cá nhân qua các biểu mẫu online thu thập thông tin cá nhân

Người dùng tự ‘bán’ dữ liệu cá nhân qua các biểu mẫu online thu thập thông tin cá nhân

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm, hạn chế xe máy xăng theo khung giờ

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm, hạn chế xe máy xăng theo khung giờ

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%