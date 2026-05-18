Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng

Đời sống 18/05/2026 10:09

Mưa lớn khiến một đoạn tuyến đường ĐT650 bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ảnh hưởng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tối 17-5, một lãnh đạo UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trận mưa lớn vào chiều cùng ngày đã gây sạt lở tại khu vực Dốc ván thuộc tuyến đường ĐT650 (tuyến đường nối xã Vân Hòa và xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo này, đoạn đường sạt lở hiện đang thi công. Mưa lớn khiến đất đá sạt trượt từ hai bên xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người dân buộc phải chọn hướng đi khác.

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 1
Mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tại hiện trường, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực, đặc biệt là ô tô, buộc phải di chuyển theo hướng khác.

Để di chuyển theo hướng từ xã Vân Hòa đến xã Sơn Hòa, người dân phải đi theo tuyến Quốc lộ 19C.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án đường ĐT650), cho biết trận mưa chiều nay khiến lượng nước lớn đổ về đoạn đường Dốc Ván, gây xói lở nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngoài việc triển khai các biện pháp khắc phục sạt lở, đơn vị thi công cũng bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện khi đi qua khu vực.

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 2
Nước mưa chảy xiết trên mặt đường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Dự án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường ĐT650 có chiều dài khoảng 9km, với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho quốc lộ 19C và quốc lộ 25, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Riêng đoạn Dốc Ván thuộc dự án có chiều dài khoảng 1,6km, địa hình dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Dự kiến ngày mai 18-5, khi nước rút, chủ đầu tư sẽ đốc thúc nhà thầu khẩn trương khắc phục hậu quả, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Danh tính 2 công nhân tử vong sau khi bị đất đá sạt lở đè

Ngày 4/4, UBND xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị chức năng xác minh vụ tai nạn lao động tại công trường đường nối nút giao IC15 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

