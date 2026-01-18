Ông Nguyễn Văn Tâm, một người dân sống gần khu vực sạt lở, kể lại: "Tôi đang đi thể dục thì nghe tiếng động lớn. Chạy đến kiểm tra, tôi thấy cả đoạn bờ kè đã biến mất, chỉ còn lại những hố sâu và đất đá ngổn ngang".

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 18/1, người dân khu vực công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng, TPHCM) hoảng hốt chứng kiến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại bờ kè kênh Tàu Hủ. Sự cố khiến đoạn kè dài khoảng 50m đổ sập hoàn toàn xuống kênh, kéo theo phần lớn vỉa hè, bồn hoa và cây xanh.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại hiện trường, hệ thống lan can sắt bị kéo sập, uốn cong biến dạng. Nhiều cây xanh bật gốc, nghiêng ngả, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân. Đặc biệt, trên đường Ba Đình, một mảng nhựa đường rộng khoảng 30m2 đã sụt sâu hơn 50cm, tạo thành "hố tử thần" với các vết nứt toác kéo dài vào lòng đường.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ven kênh Tàu Hủ, TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2010, TP.HCM đã triển khai dự án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TP.HCM bằng kỹ thuật INSAR vi phân”.

Kết quả dự án là TP đã lập được bản đồ phân vùng lún đất khu vực TP.HCM và xây dựng hai trạm quan trắc lâu dài về lún mặt đất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo quận Bình Tân (cũ) và tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh (cũ).

Cuối năm 2019, khu vực TP tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất với giá trị sụt lún đo được là 31 mm. Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10 – 15mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5 - 10 mm/năm) là 29.560 ha.

Ngoài ra, theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100cm.

Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5cm mỗi năm. Riêng những khu vực tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún khoảng 7-8cm mỗi năm. Tốc độ lún nền đất cao gấp khoảng hai lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm mỗi năm).

Nhiều người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng vì sự cố sụt lún này - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đại diện Sở NN&MT TP.HCM, trong năm 2025, Sở đã thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và các khu vực xảy ra sự cố sạt lở, thiệt hại về sản xuất.

Đồng thời triển khai khoanh vùng, rào chắn, thực hiện cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; triển khai phương án khắc phục sạt lở và khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.