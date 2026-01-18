Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn

Đời sống 18/01/2026 15:47

Một đoạn đường sát bờ kênh trên đường Ba Đình phường Chánh Hưng, TP.HCM bất ngờ bị sụt lún và sạt lở nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 18/1, người dân khu vực công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng, TPHCM) hoảng hốt chứng kiến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại bờ kè kênh Tàu Hủ. Sự cố khiến đoạn kè dài khoảng 50m đổ sập hoàn toàn xuống kênh, kéo theo phần lớn vỉa hè, bồn hoa và cây xanh.

Ông Nguyễn Văn Tâm, một người dân sống gần khu vực sạt lở, kể lại: "Tôi đang đi thể dục thì nghe tiếng động lớn. Chạy đến kiểm tra, tôi thấy cả đoạn bờ kè đã biến mất, chỉ còn lại những hố sâu và đất đá ngổn ngang".

 

Tại hiện trường, hệ thống lan can sắt bị kéo sập, uốn cong biến dạng. Nhiều cây xanh bật gốc, nghiêng ngả, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân. Đặc biệt, trên đường Ba Đình, một mảng nhựa đường rộng khoảng 30m2 đã sụt sâu hơn 50cm, tạo thành "hố tử thần" với các vết nứt toác kéo dài vào lòng đường.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp ứng phó.

Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn - Ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn - Ảnh 2

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ven kênh Tàu Hủ, TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2010, TP.HCM đã triển khai dự án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TP.HCM bằng kỹ thuật INSAR vi phân”.

Kết quả dự án là TP đã lập được bản đồ phân vùng lún đất khu vực TP.HCM và xây dựng hai trạm quan trắc lâu dài về lún mặt đất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo quận Bình Tân (cũ) và tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh (cũ).

 

Cuối năm 2019, khu vực TP tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất với giá trị sụt lún đo được là 31 mm. Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10 – 15mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5 - 10 mm/năm) là 29.560 ha.

Ngoài ra, theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100cm.

Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5cm mỗi năm. Riêng những khu vực tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún khoảng 7-8cm mỗi năm. Tốc độ lún nền đất cao gấp khoảng hai lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm mỗi năm).

Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn - Ảnh 3Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn - Ảnh 4
Nhiều người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng vì sự cố sụt lún này - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đại diện Sở NN&MT TP.HCM, trong năm 2025, Sở đã thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và các khu vực xảy ra sự cố sạt lở, thiệt hại về sản xuất.

Đồng thời triển khai khoanh vùng, rào chắn, thực hiện cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; triển khai phương án khắc phục sạt lở và khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Một chiếc máy bay chở 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn mất tích hôm 17/1 được cho là đã gặp nạn ở Indonesia.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở tin moi TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn

Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng?

Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng?

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài giá lâm, chiếu cố 3 con giáp hết mình trong năm Bính Ngọ, có tiền tiêu xài tết thả ga, Phúc Đức dày người, sống trong an nhiên

Thần Tài giá lâm, chiếu cố 3 con giáp hết mình trong năm Bính Ngọ, có tiền tiêu xài tết thả ga, Phúc Đức dày người, sống trong an nhiên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son.

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thông tin MỚI vụ người vợ tố bị chồng đánh thủng màng nhĩ, chấn động não ngay tại chung cư

Thông tin MỚI vụ người vợ tố bị chồng đánh thủng màng nhĩ, chấn động não ngay tại chung cư