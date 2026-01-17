Thông tin MỚI vụ người vợ tố bị chồng đánh thủng màng nhĩ, chấn động não ngay tại chung cư

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thu Trang (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), tối 28/7/2025, sau quá trình tham gia buổi liên hoan do công ty tổ chức, khi trở về căn hộ tại chung cư Anland Lakeview, chị có lời qua tiếng lại với chồng là anh Nguyễn Chí Trung (hiện đã ly hôn, địa chỉ cư trú mới tại xã Nội Bài, TP. Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, tháng 11/2025, mạng xã hội xôn xao trước đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần, hành hung dã man một phụ nữ ở hành lang chung cư, trước sự chứng kiến của hàng xóm. 

Người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị Nguyễn Thị Thu Trang (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) và người đàn ông cởi trần là chồng chị - anh Nguyễn Chí Trung (hiện cả hai đã ly hôn, địa chỉ cư trú mới tại xã Nội Bài, TP. Hà Nội).

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thu Trang (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), khoảng 19h tối 28/7/2025, sau quá trình tham gia buổi liên hoan do công ty tổ chức, khi trở về căn hộ tại chung cư Anland Lakeview, chị có lời qua tiếng lại với chồng là anh Nguyễn Chí Trung. Đến tối, chị chủ động vào phòng xin lỗi chồng, không hề có ý định to tiếng.

Tuy nhiên, người chồng to tiếng chửi bới, đỉnh điểm là kéo lê chị ra hành lang và đánh đập dã man trước sự chứng kiến của hàng xóm.

Hình ảnh chị Trang bị anh Trung đánh ở hành lang chung cư - Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống

Theo hình ảnh từ camera giám sát của chung cư vào khoảng 21h54 cùng ngày, người chồng cởi trần đã kéo vợ ra hành lang, quật ngã rồi đấm, đá liên tục vào mặt cùng các vùng chân, tay, lưng. Trong lúc hành hung, anh Trung liên tục chửi bới, cho rằng chị Trang không tôn trọng bố mẹ chồng trong những ngày trước đó khi ông bà xuống chơi.

"Ban đầu, hàng xóm nhìn ra là những người đã lớn tuổi nên không dám can. Sau đó, cư dân mới nhắn nhau trong nhóm và ra giúp tôi", chị Trang chia sẻ sự việc trên tờ Tri Thức - Znews vào ngày 12/11/2025.

Sau khi làm việc tại Công an phường Đại Mỗ, chị Trang chưa cảm nhận rõ tổn thương cơ thể nên không đề nghị giám định thương tích; 2 người làm hoà giải.

Cho đến sáng 30/7/2025, khi xuất hiện các triệu chứng nôn, choáng váng, đau đầu nhiều, chị Trang đã tự đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Hồ sơ bệnh án thể hiện chị Trang bị chấn thương nặng, được bác sĩ chẩn đoán thủng màng nhĩ, chấn động não và chấn thương phần mềm nhiều nơi. Chị phải điều trị nội trú từ ngày 30/7 đến 4/8/2025.

Cơ thể chị trang bị bầm tím nhiều nơi - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, sau khoảng 2,5 tháng, đến ngày 5/11, chị được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Sự việc kéo dài trong nhiều tháng này và hôm qua (16/11), Phó Công an phường Đại Mỗ thông tin trên tờ Phụ nữ Việt Nam rằng ngày 16/1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 đã thống nhất quan điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Trung về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

