Thông tin MỚI vụ xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong

Đời sống 17/01/2026 13:48

Liên quan vụ lật xe khách làm 3 người chết trên quốc lộ 6 (xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) lúc rạng sáng 17/1, Cục Đường bộ Việt Nam có thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ô tô khách biển kiểm soát 26F-008.XX do ông N.V.H. cầm lái hướng Hà Nội - Sơn La, đã tự gây tai nạn. Sơ bộ nhận định xe bị kẹt phanh, nhào sang bên trái. Tài xế đánh lái sang phải khiến xe đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan tôn sóng tại khu vực đầu cầu. Chiếc xe sau đó lật ngang ven đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Về tài sản đường bộ, tai nạn làm hư hỏng 1 biển báo, 4 tấm tôn sóng hộ lan loại 4m (tổng chiều dài 16m), 9 trụ, 7 hộp đệm, 7 bu lông dài và 9 mắt phản quang. 

Cục Đường bộ khẳng định tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn tuyến có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không có dự án thi công đang triển khai. Do đó việc nhanh chóng ổn định hiện trường, khôi phục điều kiện khai thác an toàn cho tuyến đường được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

Các lực lượng đã làm việc xuyên đêm, tập trung cao độ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của vụ tai nạn đến tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 6.

Thông tin MỚI vụ xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng cứu hộ chiếc xe khách gặp nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong khi đó, theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, vụ tai nạn đặt ra vấn đề liên quan đến thói quen xấu khi lái xe, nhất là lái xe kinh doanh vận tải.

"Đó là sự vội vàng. Trời mưa, mù, đường cong cua chạy qua miền núi, mặt đường trơn trượt thì yêu cầu tiên quyết đặt ra với lái xe là phải giảm tốc độ, chạy chậm lại, chú ý quan sát để xử lý các tình huống trên đường", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin MỚI vụ xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h30 cùng ngày, ô tô khách biển số 26F-008.XX do ônh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái tới Km 225+150 quốc lộ 6, đã tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường; 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe). Ô tô là loại xe khách 36 chỗ, bị hư hỏng sau tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với 2 lái xe, không phát hiện cồn và ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

