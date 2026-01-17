Thương tâm: 5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc, 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 17/01/2026 11:25

Trưa 17/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.2 cho biết vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô vừa xảy ra trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 0h40 ngày 17/1, 5 xe ô tô BKS 89C-326.XX, 29H-282.XX, UN-03XX, 29E-360.XX, 89H-029.XX lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Khi đi đến Km401+900 đoạn qua Hoàng Mai - Diễn Châu (Nghệ An), 5 xe xảy ra va chạm liên hoàn.

Hậu quả, người ngồi trên xe tải BKS UN-03XX tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 5 ô tô hư hỏng nặng, trong đó một xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu.

Nhận được tin báo, đội vận hành cao tốc đã phối hợp với CSGT phân luồng phương tiện di chuyển hướng Bắc - Nam xuống nút giao Trường Vinh (thị xã Hoàng Mai cũ) hướng ra Quốc lộ 1 hoặc đi lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình.

Thương tâm: 5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Vụ tai nạn làm xe khách hư hỏng nặng - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ VietNamNet, đến hơn 7h cùng ngày, CSGT đã điều xe cứu hộ kéo phương tiện bị nạn ra khỏi cao tốc, thông xe một làn. Những nút giao gần đó như Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu và Diễn Châu cấm đường để điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2, vụ tai nạn liên hoàn khiến cao tốc bị ách tắc nhiều giờ. Đến khoảng 10h, các phương tiện mới lưu thông bình thường trở lại. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Danh tính 'nữ quái' liên tiếp trộm tiệm vàng sau khi vừa ra tù ở TP.HCM

Danh tính 'nữ quái' liên tiếp trộm tiệm vàng sau khi vừa ra tù ở TP.HCM

Lợi dụng sự sơ hở của tiểu thương, một phụ nữ vừa chấp hành xong án phạt tù đã tiếp tục gây án, trộm lắc tay vàng trị giá khoảng 160 triệu đồng tại chợ An Đông (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước
Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Thế giới 2 giờ 30 phút trước
Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Video 2 giờ 43 phút trước
Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Video 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống