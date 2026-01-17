Trưa 17/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.2 cho biết vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô vừa xảy ra trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 0h40 ngày 17/1, 5 xe ô tô BKS 89C-326.XX, 29H-282.XX, UN-03XX, 29E-360.XX, 89H-029.XX lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Khi đi đến Km401+900 đoạn qua Hoàng Mai - Diễn Châu (Nghệ An), 5 xe xảy ra va chạm liên hoàn.

Hậu quả, người ngồi trên xe tải BKS UN-03XX tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 5 ô tô hư hỏng nặng, trong đó một xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu.

Nhận được tin báo, đội vận hành cao tốc đã phối hợp với CSGT phân luồng phương tiện di chuyển hướng Bắc - Nam xuống nút giao Trường Vinh (thị xã Hoàng Mai cũ) hướng ra Quốc lộ 1 hoặc đi lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn làm xe khách hư hỏng nặng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến hơn 7h cùng ngày, CSGT đã điều xe cứu hộ kéo phương tiện bị nạn ra khỏi cao tốc, thông xe một làn. Những nút giao gần đó như Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu và Diễn Châu cấm đường để điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2, vụ tai nạn liên hoàn khiến cao tốc bị ách tắc nhiều giờ. Đến khoảng 10h, các phương tiện mới lưu thông bình thường trở lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

