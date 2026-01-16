NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

16/01/2026

Công an phát hiện một nhóm người nước ngoài lưu trú tại các khu đô thị ở Hà Nội, dùng thiết bị công nghệ cao để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 16/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các nghi phạm người nước ngoài trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia ẩn mình trong các khu đô thị.

Thông tin ban đầu, đêm 15/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát cư trú trên toàn địa bàn thủ đô.

Lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn.

Các mũi trinh sát đột kích vào hai căn biệt thự tại khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Hà Nội). Tại đây, tổ công tác phát hiện 8 người nước ngoài (gồm 7 công dân Hàn Quốc và 1 công dân Trung Quốc) đang lưu trú nhưng không xuất trình được hộ chiếu, thị thực theo quy định.

Công an xác định bên trong các căn biệt thự này được bài trí như một "trung tâm điều hành" dã chiến với số lượng lớn thiết bị điện tử đang hoạt động.

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội - Ảnh 1NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội - Ảnh 2
Nhóm người nước ngoài tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Lực lượng công an đã niêm phong, thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động các loại, phục vụ cho công tác điều tra.

Mở rộng đấu tranh, các trinh sát xác định số hộ chiếu của nhóm nghi phạm này không bị thất lạc, mà đang được cất giấu có chủ đích tại một địa điểm khác.

Trong đêm, một mũi công tác khác đã kiểm tra căn hộ tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ (Hà Nội), phát hiện một người Trung Quốc đang cất giấu 7 quyển hộ chiếu trùng khớp với thông tin nhân thân của nhóm người tại Splendora.

Người này có biểu hiện khai báo quanh co, định tẩu tán tang vật nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng.

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội - Ảnh 3
Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, nghi phạm Kang Dae Hyeon (quốc tịch Hàn Quốc) thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam không phải để du lịch, mà để tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các nạn nhân mà chúng nhắm đến là người dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Theo lời khai ban đầu, phương thức hoạt động của nhóm là sử dụng các thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc.

Nhiệm vụ của các nghi phạm như Kang Dae Hyeon là đóng vai nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin cho nạn nhân để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.

Sau khi lấy được dữ liệu của "con mồi", chúng sẽ chuyển tiếp thông tin cho một bộ phận khác để thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản tiếp theo.

Việc lựa chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" là nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước.

Nghẹt thở cảnh sát cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong chung cư đang bốc cháy

Nghẹt thở cảnh sát cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong chung cư đang bốc cháy

Căn hộ tại khu chung cư nằm trên đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

