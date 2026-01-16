Tai nạn thương tâm: Nữ công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng

Đời sống 16/01/2026 14:26

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 13/1, tại công trình đang xây dựng trên đường Đà Sơn, thuộc phường Hòa Khánh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/1, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng, công khai thông tin liên quan đến một vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 13/1, tại công trình đang xây dựng trên đường Đà Sơn, thuộc phường Hòa Khánh. Nạn nhân là bà V.T.T.T. (41 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. đứng sát mép tường tầng 5 để bấm tời phục vụ thợ xây đang làm việc ở tầng 4. Trong lúc làm việc, bà T. bất ngờ rơi từ tầng 5 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Quá trình thu thập chứng cứ và làm việc với các bên liên quan được kiểm sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hoạt động điều tra ban đầu được thực hiện kịp thời, khách quan, đúng quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tai nạn thương tâm: Nữ công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng - Ảnh 1
Vị trí nạn nhân rơi xuống từ tầng 5 của tòa nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn lao động tương tự xảy ta vào ngày 27/12, sự việc xảy ra tại khu vực thi công tòa nhà xưởng số 2, Công trường xây dựng nhà máy Tiệp Đức Năng do Công ty Hợp Lực làm chủ thầu (thuộc KCN Bắc Tiền Phong).

Nạn nhân là chị V.T.S. (sinh năm 1999, quê tỉnh Điện Biên), công nhân tổ Cốt pha.

Trong quá trình làm việc, chị S. không may bị ngã từ tầng 5 xuống tầng 1 và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã có mặt, triển khai bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương đề nghị đơn vị chủ thầu – Công ty Hợp Lực – phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo hộ lao động, đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân.

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa hoạt chất kháng nấm Miconazole nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của ASEAN.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 25 phút trước
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Đời sống 39 phút trước
Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Tâm sự 46 phút trước
Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 52 phút trước
Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Tâm sự 57 phút trước
NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Đời sống 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Nghẹt thở cảnh sát cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong chung cư đang bốc cháy

Nghẹt thở cảnh sát cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong chung cư đang bốc cháy

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?