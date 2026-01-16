Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 13/1, tại công trình đang xây dựng trên đường Đà Sơn, thuộc phường Hòa Khánh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/1, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng, công khai thông tin liên quan đến một vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 13/1, tại công trình đang xây dựng trên đường Đà Sơn, thuộc phường Hòa Khánh. Nạn nhân là bà V.T.T.T. (41 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. đứng sát mép tường tầng 5 để bấm tời phục vụ thợ xây đang làm việc ở tầng 4. Trong lúc làm việc, bà T. bất ngờ rơi từ tầng 5 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Quá trình thu thập chứng cứ và làm việc với các bên liên quan được kiểm sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hoạt động điều tra ban đầu được thực hiện kịp thời, khách quan, đúng quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Vị trí nạn nhân rơi xuống từ tầng 5 của tòa nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn lao động tương tự xảy ta vào ngày 27/12, sự việc xảy ra tại khu vực thi công tòa nhà xưởng số 2, Công trường xây dựng nhà máy Tiệp Đức Năng do Công ty Hợp Lực làm chủ thầu (thuộc KCN Bắc Tiền Phong).

Nạn nhân là chị V.T.S. (sinh năm 1999, quê tỉnh Điện Biên), công nhân tổ Cốt pha.

Trong quá trình làm việc, chị S. không may bị ngã từ tầng 5 xuống tầng 1 và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã có mặt, triển khai bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương đề nghị đơn vị chủ thầu – Công ty Hợp Lực – phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo hộ lao động, đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân.

