NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa hoạt chất kháng nấm Miconazole nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của ASEAN.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành loạt quyết định liên quan việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số tiếp nhận phiếu công bố đối với nhiều sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường, với phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Cụ thể, việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, căn cứ kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào tháng 11/2025. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi đều có chứa hoạt chất miconazole hoặc miconazole nitrate.

Danh mục 8 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành gồm hai dòng dầu gội trị gàu mang nhãn BIORGA CYSTIPHANE do Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - VIỆT HÀ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; sản phẩm Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH thương mại HKK; hai sản phẩm DERMAVIA EGERIA Minazole Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BIOPHAR VIỆT NAM phân phối; cùng ba sản phẩm MicoFem gồm Silk, Bloom và Calm do Công ty cổ phần dược Hậu Giang chịu trách nhiệm. Tất cả các sản phẩm này đều bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Piajour Woman Body Foam do Công ty TNHH thương mại HKK, địa chỉ Tầng 7, Số 69, đường Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường - ẢNh: VOV Theo thông tin từ VOV, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp liên quan phải nhanh chóng gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối và sử dụng, tiếp nhận toàn bộ sản phẩm bị trả lại từ thị trường, đồng thời tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/2. Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ thông báo đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời phối hợp truyền thông để người dân biết và không tiếp tục sử dụng. Riêng Sở Y tế Hà Nội, Cần Thơ và Tây Ninh có trách nhiệm trực tiếp giám sát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 2/3. Sản phẩm dầu gội dành trị gầu Biorga Dermatologie - Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS do công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - VIỆT HÀ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường - ẢNh: VOV Song song với quyết định thu hồi 8 sản phẩm nói trên, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định thu hồi 102 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị tự nguyện của Công ty cổ phần KIN Việt Nam. Doanh nghiệp này cho biết không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm nằm trong danh mục, vì vậy đề nghị rút toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố đã được cấp. Các sản phẩm bị thu hồi số công bố chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc và tạo kiểu tóc do KIN COSMETICS S.A. (Tây Ban Nha) sản xuất, bao gồm nhiều dòng thuốc nhuộm tóc, sản phẩm oxy hóa, tạo kiểu và chăm sóc tóc.

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt Khoảng 10h30 ngày 16/1, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2, bắt đầu cháy lan sang khu vực xung quanh và lên tầng 3 của chung cư 5 tầng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-iem-ten-8-loai-dau-goi-tri-gau-dung-dich-ve-sinh-vua-bi-bo-y-te-thu-hoi-751000.html