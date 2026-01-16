Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 16/1, Phong; Trần Thị Vạn Phước - Giám đốc Công ty sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG; Nguyễn Phi Long - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát, và 5 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Cảnh sát khởi tố 8 người trong đường dây - Ảnh: VnExpress Trước đó, PC03 phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều người. Sản phẩm được tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Cảnh sát lập chuyên án, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt khám xét các cơ sở tại xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn cũ), phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ), các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đăk Lắk... Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật, xác định những cá nhân có vai trò chính trong đường dây này là Phong, Phước và Long.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sản phẩm mang đi kiểm nghiệm - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt đà điểu, sản phẩm từ dê - bắp dê Australia, sản phẩm từ thịt thím (thịt nhím cắt lát), sản phẩm từ nai. Theo cảnh sát, các sản phẩm này đều được làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng. Theo Công an TPHCM, hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án được khám phá trong thời điểm Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố. Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

