YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Gần 9h, Đinh Thị Lan được dẫn giải tới tòa, nữ bị cáo tỏ ra bình tĩnh.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 16/1, TAND khu vực 7 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong phần thủ tục, thư ký báo cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt. Về phía Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại tòa hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam có luật sư Hồ Nguyên Lễ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, được tòa hỏi về lý lịch, bị cáo Đinh Thị Lan khai báo to, rõ những thông tin cá nhân như hồ sơ vụ án thể hiện. Bị cáo Lan cho rằng, quá trình điều tra nhiều lần khiếu nại các quyết định tố tụng nên không nhận cáo trạng, quyết định xét xử. Đồng thời, người phụ nữ này nói trong thời gian tạm giam đã gửi 36 đơn tố cáo.

Ngoài ra, bị cáo Lan khai có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do khiếu nại chưa được giải quyết.

Bị cáo Đinh Thị Lan khai mình không đăng tải các clip như kết luận điều tra thể hiện. Người phụ nữ này đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để thuê luật sư bào chữa, chờ kết quả giải quyết khiếu nại.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng quá trình điều tra làm đúng quy định pháp luật. Việc kiểm sát viên đeo khẩu trang khi tống đạt quyết định là do bị cảm, đã có thông báo rõ cho bị cáo biết, thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Đối với việc yêu cầu thay đổi đại diện, VKS cho rằng không có căn cứ, việc thay đổi hay không là quyết định của HĐXX.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 clip lên không gian mạng.

Các video này được xác định có nội dung sai sự thật. Bị cáo biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật, nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.