Hoàn cảnh éo le của cô gái 20 tuổi bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, rời quê tìm cách mưu sinh thì gặp nạn

Đời sống 16/01/2026 05:30

Chiều 15/1, không khí đau thương bao trùm xóm Tưa 2 (xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ). Đây là nơi tổ chức tang lễ cho em Bùi Thị Thanh L. (20 tuổi) - nạn nhân trong vụ sát hại, cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 14/1, người dân phát hiện em L. tử vong tại trục đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Sự ra đi đột ngột của em L. khiến người thân và bạn bè, hàng xóm vô cùng đau xót, tiếc thương. Đặc biệt, khi nhắc đến hoàn cảnh của em L., ai cũng rơm rớm nước mắt. 

"Em ở cùng xóm và cũng là bạn học với L. nên em biết hoàn cảnh gia đình bạn ấy khó khăn. Mặc dù vậy, bạn ấy luôn nỗ lực để học giỏi. L. thực sự là một người bạn tốt, một người con ngoan hiền, hiếu thảo", bạn Linh chia sẻ.

Tang lễ của em L. được tổ chức tại nhà bác ruột. Người thân cho biết, do ngôi nhà của L. chật hẹp nên không đủ điều kiện tổ chức tang lễ. Hơn nữa, sau khi bố L. mất sớm, người bác ruột là ông Bùi Văn Dũng đã chăm lo cho L. từ nhỏ.

Một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ: “Tối qua, tôi như rụng rời chân tay khi nghe tin cháu L. gặp nạn ở tỉnh Hưng Yên. Tôi thương cho số phận cháu. Cháu phải khổ từ bé. Học xong, cháu rời xa gia đình, đến nơi đất khách thuê trọ để tự lập mưu sinh. Ai cũng mong sau này cháu có tương lai tốt hơn, bớt vất vả, vậy mà không ngờ…”.

Hoàn cảnh éo le của cô gái 20 tuổi bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, rời quê tìm cách mưu sinh thì gặp nạn - Ảnh 1

Tang lễ được tổ chức tại nhà bác ruột của em L. - Ảnh: VietNamNet

Ông Bùi Văn Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Giao, cháu L. mồ côi cha từ nhỏ, học xong thì đi làm ăn xa. Mẹ của L. hiện nay cũng đang làm việc ngoài địa phương. Gia đình L. còn hai người em, trong đó một em học lớp 12 và một em còn nhỏ.

"Tang lễ của cháu L. được tổ chức theo phong tục địa phương. Lễ đưa tang diễn ra vào lúc 13h30 chiều nay. Ngày mai (16/1), UBND xã, MTTQ cùng các cơ quan, đoàn thể sẽ tiếp tục đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình", ông Giao nói.

Hoàn cảnh éo le của cô gái 20 tuổi bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, rời quê tìm cách mưu sinh thì gặp nạn - Ảnh 2
Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 13h9 ngày 14/1, chị N.T.X (sinh năm 1982 trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang chạy xe máy thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, chạy xe Honda Vision màu trắng chặn xe. Sự việc xảy ra tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Thấy vậy chị X. đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó. Nam thanh niên đã đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X. làm chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái.

Chị X. tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân. Nam thanh niên lấy một túi ni lông màu trắng treo ở xe chị X. rồi bỏ chạy. Chị X. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, nhưng đã qua đời.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị B.T.T.L. (sinh năm 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Xe máy chị L. lái trước khi chết là xe Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe người đâm chị X. đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng để xác minh điều tra, khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Cảnh sát xác định nghi can là Kiều Ngọc Anh, sinh năm 1999 (trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên). Ngọc Anh có tiền sử sử dụng ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định truy tìm người, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố lân cận huy động tổng thể lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp vây bắt, truy quét.

Đến 8h19 ngày 15-1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

