Sau khi dùng rựa đè vào cổ khiến nạn nhân bất động, nghi phạm đã kéo em rể xuống hồ dùng đá đè lên để giấu xác.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 15/1, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Y Liat ÊÑuôl (SN 1986, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/1, chị H.N.E. (ngụ xã Ea Na) thấy xe máy của chồng là anh Y.B. để gần bờ hồ, cách nhà khoảng 20 m. Ngay sau đó, chị H.N.E. nhờ mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể chồng dưới hồ, được che đậy bởi đá và cây cối.

Vào cuộc điều tra, đến 9 giờ ngày 5/1, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là Y Liat ÊÑuôl khi đang lẩn trốn tại cánh đồng Buôn Mblớt (xã Ea Na).

Đối tượng sát hại em vợ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, Y Liat khai nhận khoảng 20 giờ ngày 4/1, trong lúc đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn thì thấy Y.B. (em rể) đi nhậu về. Lúc này, Y.B. chửi bới nên Y Liat nói say rồi về đi.

Nghe vậy, Y.B. dùng rựa mang theo chém một phát trúng đầu Y Liat. Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì Y.B. cầm rựa đuổi theo. Chạy được một đoạn, Y Liat đứng lại vật lộn rồi nhặt rựa đè vào vùng cổ của Y.B.

Một lúc sau không thấy Y.B. cử động nữa, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ rồi lấy cây, đá đè lên nhằm mục đích giấu xác.

