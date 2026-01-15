4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, ngư dân thiệt hại nặng

Đời sống 15/01/2026 12:32

Sáng 15/1, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 4 tàu cá khi đang neo đậụ trên sông Trà Bồng, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 15/1, UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, rạng sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân).

Vào khoảng 1h sáng, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá đang neo đậu tại bến bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá lân cận, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, ngư dân thiệt hại nặng - Ảnh 1
4 tàu cá Quảng Ngãi bốc cháy lúc rạng sáng - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận tin, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản rất lớn.

4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, ngư dân thiệt hại nặng - Ảnh 2
Vụ việc không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản là rất lớn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thống kê ban đầu, 4 tàu cá bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó có 3 tàu của ngư dân thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn) gồm: tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn (dài 19,6m, công suất 727CV) và tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (dài 20,2m, công suất 770CV) đều bị cháy khoảng 95%; tàu QNg 90735 TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (dài 18,4m, công suất 727CV) bị thiệt hại khoảng 20%.

Ngoài ra, một tàu cá khác là QNg 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường), dài 20m, công suất 400CV, cũng bị cháy, ước tính thiệt hại trên 70%.

Hiện UBND xã Bình Sơn đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Chiều 14/1, sau khi gây ra vụ sát hại hai người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) đã bỏ trốn khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều địa bàn trước khi xuất hiện tại tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy tàu cá tin moi cháu tàu

TIN MỚI NHẤT

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Video 7 phút trước
Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Video 37 phút trước
Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Video 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Video 1 giờ 7 phút trước
NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm

Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong thương tâm

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Hà Nội: Xảy ra cháy lớn bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm

Hà Nội: Xảy ra cháy lớn bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm